Про це повідомляє Reuters.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, продовжує купувати російську нафту, попри санкції Заходу, після того, як президент Росії Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін започаткували те, що вони називали “безлімітним партнерством” до початку повномасштабної війни в Україні.

Джерела повідомили, що п’ятий супертанкер, або дуже великий нафтовий перевізник (VLCC), доставляв сиру нафту до Індії, яка, як і Китай, продовжує купувати російську нафту зі знижкою.

Згідно з джерелами та даними відстеження суден Eikon, усі п’ять поставок були заплановані на період з 22 грудня по 23 січня.

Ліміт цін G7, запроваджений у грудні, дозволяє країнам за межами Європейського Союзу імпортувати морську російську нафту, але він забороняє судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти, якщо вона не продається за ціною нижче 60 доларів.

“З огляду на те, що ціни на Urals значно нижчі за максимальну ціну, бізнес із купівлі та торгівлі Urals є, по суті, законним”, — сказав керівник китайської фірми, яка займається поставками.

Оскільки Сполучені Штати та їхні союзники намагалися перекрити енергетичні надходження Москви, щоб обмежити її здатність фінансувати війну в Україні, минулого року Росія швидко перенаправила експорт нафти з Європи до Азії.

Довші рейси, значні знижки та рекордно високі фрахтові ставки зменшили прибуток РФ, однак використання китайських супертанкерів на азійських маршрутах тепер може скоротити витрати на доставку.

Міністерства енергетики і транспорту Росії від коментарів відмовилися. Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит про коментарі, хоча раніше Пекін назвав санкції Заходу проти Росії незаконними.

Очільник міністерства нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив на пресбрифінгу 12 січня, що Індія буде купувати нафту скрізь, де зможе забезпечити найнижчу ціну.

Джерела в галузі кажуть, що індійські нафтопереробники мають знижку в 15-20 доларів США за барель російської нафти в порівнянні з Brent.

Росія відправляє Urals зі своїх західних портів для перевантаження на супертанкери Lauren II, Monica S, Catalina 7 і Natalina 7. Усі кораблі під прапором Панами прямують до Китаю, тоді як Sao Paulo вже наближається до Індії, згідно з трьома торговими джерелами та даними Eikon.

Згідно з даними Eikon і загальнодоступними морськими базами даних, Lauren II керується китайською Greetee Co Ltd і належить китайській Maisie Ltd, Catalina 7 належить гонконзькій Canes Venatici Ltd, а Natalina 7 — гонконзькій Astrid Menks Ltd, обидва керуються китайською Runne Co Ltd, тоді як Monica S належить китайській Gabrielle Ltd і керується Derecttor Co Ltd. Sao Paulo належить і керує кіпрською Rotimo Holdings Ltd.

Керівник китайської фірми, яка бере участь у постачанні, оцінив, що в 2023 році для перевезення російської нафти можна буде використовувати в цілому 18 китайських супертанкерів і ще 16 суден розміром Aframax, цього достатньо для транспортування 15 мільйонів тонн на рік або близько 10% від загального експорту Urals.

VLCC може перевозити до 2 мільйонів барелів, судно Suezmax до 1 мільйона барелів і Aframax до 0,6 мільйона барелів.

Хоча більшість російської сирої нафти зараз прямує до Китаю, Індії та Туреччини російськими або незахідними суднами, санкції G7 призвели до дефіциту менших танкерів льодового класу, багато з яких належать грецьким і норвезьким компаніям, які потрібні Росії для транспортування своєї сирої нафти. з портів Балтійського моря взимку.

За словами трейдерів, у Росії та Китаю немає великого флоту суден льодового класу і використання китайських VLCC звільняє їх для подорожей із балтійських портів для здійснення пересадок із судна на судно на більші танкери в міжнародних водах.

“Це надзвичайно дорого і не має сенсу використовувати танкери льодового класу на великі відстані”, — сказав один європейський трейдер, пояснюючи, чому використовуються VLCC.

Інший трейдер сказав, що російсько-українська війна та санкції підштовхнули попит на менші танкери та знизили ставки на великі судна, що допомогло зменшити деякі додаткові витрати, з якими стикається Росія.