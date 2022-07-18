Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15 відсотків населення, і чоловіків призовного віку РФ тепер використовує у своїх загарбницьких цілях, однак деякі з них ідуть добровільно.

“На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що “руський мир” – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно”, – розповів очільник області.

Інші чоловіки ведуться на високу зарплатню за службу:

“Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. З повісткою. Саме цього вони “ждали и ждали” протягом декількох років?”, – запитав Гайдай.

Основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.

Окупанти знову використовують тактику тотального знищення населених пунктів: б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону.

Протягом 17 липня населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. Також було 13 атак з боку артилерії та систем залпового вогню.

Гайдай розповів, що росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки – там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції.







Росія використовує мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст для окупації нових – Гайдай // 4 фото