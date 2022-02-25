Фахівці зі зброї вважають, що залишки російських боєприпасів на сході України свідчать про можливе використання касетних боєприпасів. Їх використання заборонено більшістю країн.

Про це повідомляє The New York Times.

Унаслідок нападу біля лікарні у місті Вугледар на сході України загинули четверо людей і ще 10 отримали поранення. На фотографії ймовірних наслідків видно, як кажуть аналітики, залишки балістичної ракети малої дальності “Точка” з касетною боєголовкою. Це тип снарядів, які наповнені великою кількістю менших бомб.

#Ukraine: The aftermath of, presumably Russian, indirect fire against Vugledar near #Donetsk. A hospital came under fire and 4 people were killed and 10 injured. The photo shows fragments of the projectile, which allows us to determine the type of weapon used. pic.twitter.com/5lsWL4UiWQ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 24, 2022

Міжнародна угода 2008 року забороняє касетні боєприпаси, але вона є обов’язковою лише для країн, які підписали її. Понад 120 країн прийняли заборону, але серед тих, хто тримається, є деякі з найбільших військових держав, включаючи Росію, Китай, Індію та Бразилію.