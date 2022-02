Про це повідомляє The New York Times.

Унаслідок нападу біля лікарні у місті Вугледар на сході України загинули четверо людей і ще 10 отримали поранення. На фотографії ймовірних наслідків видно, як кажуть аналітики, залишки балістичної ракети малої дальності “Точка” з касетною боєголовкою. Це тип снарядів, які наповнені великою кількістю менших бомб.

#Ukraine: The aftermath of, presumably Russian, indirect fire against Vugledar near #Donetsk. A hospital came under fire and 4 people were killed and 10 injured. The photo shows fragments of the projectile, which allows us to determine the type of weapon used. pic.twitter.com/5lsWL4UiWQ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 24, 2022