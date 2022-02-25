Про це повідомляє The New York Times.
Унаслідок нападу біля лікарні у місті Вугледар на сході України загинули четверо людей і ще 10 отримали поранення. На фотографії ймовірних наслідків видно, як кажуть аналітики, залишки балістичної ракети малої дальності “Точка” з касетною боєголовкою. Це тип снарядів, які наповнені великою кількістю менших бомб.
#Ukraine: The aftermath of, presumably Russian, indirect fire against Vugledar near #Donetsk. A hospital came under fire and 4 people were killed and 10 injured. The photo shows fragments of the projectile, which allows us to determine the type of weapon used. pic.twitter.com/5lsWL4UiWQ
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 24, 2022
Міжнародна угода 2008 року забороняє касетні боєприпаси, але вона є обов’язковою лише для країн, які підписали її. Понад 120 країн прийняли заборону, але серед тих, хто тримається, є деякі з найбільших військових держав, включаючи Росію, Китай, Індію та Бразилію.
The remains allows us to determine the type of weapon used- we see a 9N123K submunition warhead that holds 50 9N24 HE submunitions. This type of deadly warhead is delivered with Tochka/Tochka-U tactical ballistic missile systems. 9N123K were previously used in Syria and Donbass. pic.twitter.com/1IIvwjbgI4
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 24, 2022
- Нагадаємо, В Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.
- Російська Федерація запустила у сторону Києва ракети. Протиповітряна оборона збиває ворожу авіацію.