Про це повідомляє The New York Times.

Унаслідок нападу біля лікарні у місті Вугледар на сході України загинули четверо людей і ще 10 отримали поранення. На фотографії ймовірних наслідків видно, як кажуть аналітики, залишки балістичної ракети малої дальності “Точка” з касетною боєголовкою. Це тип снарядів, які наповнені великою кількістю менших бомб.

Міжнародна угода 2008 року забороняє касетні боєприпаси, але вона є обов’язковою лише для країн, які підписали її. Понад 120 країн прийняли заборону, але серед тих, хто тримається, є деякі з найбільших військових держав, включаючи Росію, Китай, Індію та Бразилію.