Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Російські війська продовжують просуватися у напрямку Лисичанська, там тривають авіаційні та артилерійські удари. Натомість українські війська блокують російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.

“Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування як другорядну наземну атаку, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка влучила в торговий центр “Амстор” у Кременчуці 27 червня 2022 року, ймовірно, була Х-32. Це модернізована версія ракети радянських часів Х-22.

У відомстві зазначається, що попри те, що Х-32 має кілька покращених характеристик у порівнянні з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. А тому це значно збільшує можливість завданих збитків під час націлювання на забудовані території.

Удари 30 червня 2022 року по Одеській області, ймовірно, були завдані ракетами Х-22.

“Ця зброя ще менш точна і непридатна для високоточних ударів і напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів”, – зазначає Міністерство оборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 July 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2022