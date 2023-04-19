За даними ЗМІ, намагання росіян перервати доступ ЗСУ до інтернет-зв'язку стали "більш витонченими". Зокрема РФ застосовує таємну зброю, аби уразити супутники SpaceX Starlink в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з секретними даними США – які були “злиті” у соцмережі – росіяни намагаються позбавити українських військових доступу до інтернету. Для цього вони націлили на супутники Starlink, які американський мільярдер Ілон Маск надавав Україні з перших днів війни. У документах мовиться, що ці намагання РФ ” є більш просунутими, ніж вважалося раніше”.

Росія місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби “Тобол”, намагаючись перервати передачу Starlink в Україні, стверджується в надсекретній оцінці, яка раніше не була розголошена.

Документ, серед кеш-матеріалів конфіденційного характеру, які просочилися в Інтернет через платформу обміну повідомленнями Discord, датується березнем і не вказує на те, чи були успішними випробування Росії. Та попри це відкриття розвідки все одно вражає, оскільки воно, здається, підтверджує те, що спостерігачі лише припускали раніше: програма, нібито розроблена для захисту сателітів Кремля, може бути використана для того, щоб атакувати ті, які використовують його супротивники.

Компанія SpaceX, яка володіє Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля націлитися на цю технологію, написавши у Twitter у травні, що хоча Starlink продемонструвала свою стійкість проти таких спроб “заглушення та злому”, росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Пентагон не став відповідати на запитання щодо витоку оцінки.

“Ці системи становлять важливий рівень комунікаційної мережі України”, — сказав майор Чарлі Дітц, речник Міністерства оборони.

Речник Міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії та “вживають заходів для їх нейтралізації”.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Starlink виявився життєво важливим для української армії, яка покладається на невеликі портативні термінали для спілкування на полі бою та передачі розвідувальних даних. Російські сили досягли успіху, позбавивши українців можливості використовувати інше комунікаційне обладнання, включаючи радіо та мобільні телефони, але супутникові сигнали важче порушити.

Незрозуміло, чи були збої Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів на “Тоболі” чи інших можливостей глушіння, які використовували російські війська, наприклад системи Tirada-2, встановленої на вантажівці.

Українські війська повідомили, що зазнали перебоїв у жовтні, коли просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні та сході. Згідно зі звітом у Financial Times, українські чиновники припустили, що SpaceX обмежив доступ до Інтернету в цих районах, щоб запобігти користуванню послугою росіянами.

Відповідно до звіту, опублікованого цього місяця фондом Secure World Foundation, приватною групою, яка займається космічною безпекою та стійкістю, аналітики ідентифікували щонайменше сім комплексів “Тобол” у Росії, усі вони розташовані поруч із об’єктами, що використовуються для відстеження супутників.

Згідно з даними Secure World Foundation, втручання до супутників може відбуватися у двох місцях: у космосі, націлюючись безпосередньо на супутники, і на землі, де зброя може вражати приймачі.

Перешкоди, які виникають у космосі, відомі як перешкоди висхідній лінії зв’язку, змішують сигнал із вихідним мовленням, що спотворює інформацію, яку отримують усі користувачі цього супутника. За словами Барта Хендрікса, дослідника , який уважно стежив за програмою, “Тобол” майже напевно працює таким чином.

Наземний метод, відомий як перешкоди низхідній лінії зв’язку, передає сигнал на тій самій частоті, що й супутник, що перешкоджає підключеним пристроям отримати законний сигнал. Цей метод має меншу площу дії, оскільки він залежить від того, чи глушник наближається відносно ближче до систем, які він має намір порушити.

Минулого року Маск заявив, що програмний патч допоміг подолати перешкоди термінала Starlink. Незрозуміло, чи це посилання на перешкоди низхідній лінії зв’язку. “Тобол” призначений для зриву самого сигналу на шляху до термінала.

У витоку документа описується “триваючий військовий оперативний експеримент Росії з націлюванням на систему супутникового зв’язку Starlink над Україною за допомогою російського Тобол-1” і ідентифікуються три місця в Росії, де проводилися випробування. У “передбачуваному центрі”, куди їх направили, поблизу Бахмута на сході Донецької області України, цього року йшли найжорстокіші бої за весь час війни. Згідно з даними Secure World Foundation, втручання до супутників може відбуватися у двох місцях: у космосі, націлюючись безпосередньо на супутники, і на землі, де зброя може вражати приймачі.

Перешкоди, які виникають у космосі, відомі як перешкоди висхідній лінії зв’язку, змішують сигнал із вихідним мовленням, що спотворює інформацію, яку отримують усі користувачі цього супутника. За словами Барта Хендрікса, дослідника , який уважно стежив за програмою, “Тобол” майже напевно працює таким чином.

Наземний метод, відомий як перешкоди низхідній лінії зв’язку, передає сигнал на тій самій частоті, що й супутник, що перешкоджає підключеним пристроям отримати законний сигнал. Цей метод має меншу площу дії, оскільки він залежить від того, чи глушник наближається відносно ближче до систем, які він має намір порушити.

Минулого року Маск заявив, що програмний патч допоміг подолати перешкоди термінала Starlink. Незрозуміло, чи це посилання на перешкоди низхідній лінії зв’язку. “Тобол” призначений для зриву самого сигналу на шляху до термінала.

У витоку документа описується “триваючий військовий оперативний експеримент Росії з націлюванням на систему супутникового зв’язку Starlink над Україною за допомогою російського Тобол-1” і ідентифікуються три місця в Росії, де проводилися випробування. У “передбачуваному центрі”, куди їх направили, поблизу Бахмута на сході Донецької області України, цього року йшли найжорстокіші бої за весь час війни.

Експеримент, запущений наприкінці вересня, мав тривати 25 днів, згідно з оцінкою розвідки США, але минуло більше п’яти місяців з початку випробувань і моменту, коли витік документа був підготовлений для високопосадовців США. На слайді брифінгу не повідомляється, чому експеримент тривав так довго, чи виникали у Росії проблеми та чи дала операція очікуваний ефект.

Хоча розміщення Росією комплексів “Тобол” по всій країні може свідчити про те, що вони використовуються в оборонних цілях, три об’єкти, оприлюднені в оцінці розвідки США — один за межами Москви, об’єкт біля окупованого Криму та інший у західному російському ексклаві Калінінграді — є найближчими до об’єктів в Україні, що робить їх придатними для наступальної операції. Схоже, що зона їхнього покриття охоплює всю Україну, зазначив директор із програмного планування фонду “Безпечний світ” Браян Віден.

“У публічній документації, яку ми маємо, йдеться про те, що це оборонна система, тобто “Тобол” буде використовуватися для виявлення когось іншого, хто намагається глушити російські супутники або створювати перешкоди для них. Він аналізував би ці заважаючі сигнали, а потім транслював зустрічний сигнал, який намагався б звести нанівець перешкоди”, – сказав Віден.

“Але якщо ви можете це зробити, — додав він, — ви, ймовірно, зможете використати ті самі можливості, щоб атакувати чиїсь супутники”.

У відкритому доступі є лише слабкі натяки та відомості про програму “Тобол”, яка в російських документах називається 14Ц227, а її можливості залишаються таємницею протягом багатьох років. Дослідники кажуть, що програма, схоже, почалася близько десяти років тому.

Хендріккс, бельгійський дослідник-любитель, чиє розкриття російських закупівель і судових документів дало більшу частину обмеженої публічної інформації про програму “Тобол”, спочатку дійшов висновку, що система була оборонною за своєю природою, відповідно до його аналізу 2020 року, опублікованого Space Review.

Але подальший аналіз, підкріплений судовими документами, що описують “спеціалізовані комплекси для електронної атаки космічних засобів”, призвів до нових викриттів, і минулого року він передбачив, що “Тобол” можна використовувати в наступальних цілях.

Супутники Starlink проходять над землею досить низько, щоб “Тобол”, ймовірно, міг випромінювати на них сигнали перешкод, сказав Хендрікс в інтерв’ю. Але виклики залишаються.

“Проблема зі Starlink, — сказав він, — у тому, що у вас там дуже багато супутників. Якось важко заглушити їх усіх або навіть велику кількість”.

Проте Хендрік визнав, що зрив навіть деяких з них може допомогти російським командирам, створивши безлад всередині українських військ.