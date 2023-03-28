Військово-морські сили Росії випустили надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міноборони РФ.

У російському відомстві наголосили, що “в акваторії Японського моря ракетні кораблі Тихоокеанського флоту здійснили стрільбу крилатими ракетами “Москит” по фіктивній морській цілі противника”.

“Ціль, розташована на відстані близько 100 кілометрів була успішно вражена прямим попаданням двох крилатих ракет “Москит””, – мовиться у заяві.

Ракета P-270 “Москит” є надзвуковою крилатою ракетою середньої дальності радянського походження, яка здатна знищити корабель на відстані до 120 км.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Токіо зберігатиме пильність щодо військових операцій РФ, додавши, що жодних збитків після ракетних запусків не було.

“Оскільки вторгнення Росії в Україну триває, російські сили також стають більш активними на Далекому Сході, включаючи околиці Японії”, — сказав Хаясі на черговій пресконференції.

Ракетний обстріл відбувся через тиждень після того, як два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, літали над Японським морем понад 7 годин, що в Росії назвали “запланованим польотом”.

Відповідаючи на запитання про плани Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, Хаясі сказав, що Японія засуджує цей крок і вимагає від Росії та Білорусі припинити “такі дії, які ще більше посилять напруженість”.