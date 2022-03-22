Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
На думку британських чиновників, такими заявами росіяни, швидше за все, хочуть применшити відсутність прогресу у своїй наземній кампанії. Однак у міноборони Великої Британії вважають, що використання цих ракет навряд чи вплине на результати російських військових дій в Україні.
Варто зазначити, що гіперзвукову зброю важко виявити. Це проблема для систем протиракетної оборони. Водночас гіперзвукові ракети можуть рухатися на значно нижчій траєкторії, ніж балістичні, а також маневрувати та ухилятися від систем ППО.
ДОВІДКА. Гіперзвукові ракети — це система балістичних ракет повітряного запуску на базі балістичної ракети “Іскандер”, яка вже активно використовувалася російськими військами під час нападу на Україну.
- За інформацією Генерального штату Збройних сил України, суттєвих змін у положенні та характері дій сил оборони немає. Водночас ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони протягом 21 березня продовжували завдати ударів ворогу, який намагався утримати тимчасово зайняті території України.
- #Букви опублікували список порад, як зберегти своє життя, здоров’я та мінімізувати ризики, якщо окупант почав штурмувати ваше місто.
- Також Президент України вважає, що формати компромісів на перемовинах між Україною та РФ має визначити всеукраїнський референдум. Питання стосуватимуться гарантій безпеки, а також тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Автономної Республіки Крим.
- Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що кампанія Путіна в Україні “застопорилася”, тому він вдався до “огидних” нападів на цивільне населення.