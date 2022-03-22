У Російській Федерації заявили, що випустили низку "гіперзвукових" ракет по об’єктах на заході України, ймовірно, це були "Кинджали".

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

На думку британських чиновників, такими заявами росіяни, швидше за все, хочуть применшити відсутність прогресу у своїй наземній кампанії. Однак у міноборони Великої Британії вважають, що використання цих ракет навряд чи вплине на результати російських військових дій в Україні.

Варто зазначити, що гіперзвукову зброю важко виявити. Це проблема для систем протиракетної оборони. Водночас гіперзвукові ракети можуть рухатися на значно нижчій траєкторії, ніж балістичні, а також маневрувати та ухилятися від систем ППО.

ДОВІДКА. Гіперзвукові ракети — це система балістичних ракет повітряного запуску на базі балістичної ракети “Іскандер”, яка вже активно використовувалася російськими військами під час нападу на Україну.