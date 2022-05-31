Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА-Новости.

Так, за словами російського урядовця, якщо Київ займеться розмінуванням українських портів, то ВМС РФ забезпечать кораблям із продовольством безпечний вихід у Середземне море.

Додамо, що нещодавно Росія звинуватила Захід у проблемах з постачанням зерна до Європи.

Зокрема речник президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Кремль не сприймає звинувачення про те, що Росія винна у перешкоджанні постачання зерна. Навпаки, Москва звинувачує у цьому Захід, “незаконні дії якого призвели до блокади”.

Також за даними розвідки Великої Британії, блокада українського зерна призведе до підвищення цін на основні товари. А за даними ООН, повномасштабна війна в Україні та її наслідки, зокрема і блокування постачання зерна, можуть викликати дефолт у 70 країнах.