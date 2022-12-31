Про це він заявив у своєму Twitter.
“У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов’язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підступними нападами”, — сказав дипломат.
Боррель зазначив, що в ЄС “рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році”. У той самий час, Президент України Володимир Зеленський назвав 2023 роком перемоги України у повномасштабній російсько-українській війні.
Раніше Боррель засудив чергову ракетну атаку росіян проти України та назвав це “проявом варварства”, а також воєнним злочином, Він зазначив, що винних мають притягнути до відповідальності.
- Бюджет Російської Федерації на 2023 рік передбачає ще більші витрати на оборону, ніж цього року. Третина усіх витрат Росії підуть на оборону.
- Неназване джерело з оборонного відомства США повідомило The Times, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна не завдавала ударів по військових цілях у Росії.
- Президент України Володимир Зеленський визнав, що переговори з РФ цілком можливі, проте, не “з нацистською”, адже зараз агресор готовий сприймати світ лише у своєму викривленому розумінні.