За словами Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, у 2022 році РФ вирішила атакувати Україну та глобальну безпеку.

Про це він заявив у своєму Twitter.

“У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов’язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підступними нападами”, — сказав дипломат.

Боррель зазначив, що в ЄС “рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році”. У той самий час, Президент України Володимир Зеленський назвав 2023 роком перемоги України у повномасштабній російсько-українській війні.

Раніше Боррель засудив чергову ракетну атаку росіян проти України та назвав це “проявом варварства”, а також воєнним злочином, Він зазначив, що винних мають притягнути до відповідальності.