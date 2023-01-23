Міністерство закордонних справ Росії вислало посла Естонії в Москві Маргуса Лайдре. Відомство РФ заявило йому про зниження рівня диппредставників в обох країнах до тимчасового повіреного у справах.

Про це повідомило МЗС РФ у Telegram-каналі.

У міністерстві наказали Маргусу Лайдре залишити Росію до 7 лютого. Послу висловили “рішучий протест у зв’язку з діями естонської влади”. Також Кремль звинуватив Естонію в “цілеспрямованому руйнуванні всього комплексу відносин з Росією” й “тотальній русофобії, культивуванні ворожості”.

У Кремлі ухвалили таке рішення та визначення зовнішньополітичної лінії через рішення Естонії щодо скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні. У результаті кількість співробітників має бути скорочено до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу з обслуговування до 1 лютого 2023 року.

В Естонії заявляли, що на меті “домогтися паритету або еквівалентності в чисельності посад у посольстві”. Рішення шодо зменшення співробітників зрівняє “кількість наявних посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях”.

Естонська сторона вважає, що в умовах повномасштабної війни проти України “нинішній розмір російського представництва невиправданий”. На сьогодні у російському посольстві в Таллінні працює 21 дипломат і 23 працівники без дипломатичного статусу.