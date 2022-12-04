Про це інформує видання NBC News.
“Росія витрачає боєприпаси “досить швидко”, що спонукає Москву шукати допомоги в інших країнах, включно з Північною Кореєю”, – сказала Гейнс.
Цифри очільниця Національної розвідки США називати відмовилася, але наголосила, що швидкість є “дійсно надзвичайною”. Вона назвала викликом те, що РФ зберігає свої окупаційні амбіції, але при цьому повинна шукати шляхи компенсування нестачі боєприпасів, які вже не здатна самостійно виробляти у необхідних обсягах.
Загрозлива нестача боєприпасів є лише однією з низки проблем, з якими стикається російська армія. Авріл Гейнс наголосила також на проблемах з моральним духом і матеріально-технічним забезпеченням у російській армії.
За словами Гейнс, Путін був “здивований” провалами своєї армії після повномасштабного вторгнення в Україну 24-го лютого.
“Думаю, він стає все поінформованішим щодо викликів, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на даному етапі повне уявлення про те, наскільки їм важко”, — сказала очільниця розвідки.
Вона додала, що Путін не змінив своїх політичних цілей щодо контролю над Україною, але незрозуміло, чи погодиться він на послаблення своїх військових амбіцій.
- 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон підтримав російську інформаційну операцію стосовно необхідності Заходу обговорювати російські “гарантії безпеки”.
- Розпочалася двісті вісімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. У період з 28 по 30 листопада близько 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників потрапили до медичних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.
- У суботу, 3 грудня військові РФ обстріляли з мінометів Есманьську громаду Сумської області, пошкодивши лінії електропередач.