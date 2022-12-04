Директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Гейнс Форумі оборони Рейгана в Сімі-Веллі (Каліфорнія, США) заявила, що російські війська в Україні спалюють боєприпаси швидше, ніж оборонна промисловість країни може їх замінити. Але це не змінює воєнних цілей президента РФ Володимира Путіна.

Про це інформує видання NBC News.

“Росія витрачає боєприпаси “досить швидко”, що спонукає Москву шукати допомоги в інших країнах, включно з Північною Кореєю”, – сказала Гейнс.

Цифри очільниця Національної розвідки США називати відмовилася, але наголосила, що швидкість є “дійсно надзвичайною”. Вона назвала викликом те, що РФ зберігає свої окупаційні амбіції, але при цьому повинна шукати шляхи компенсування нестачі боєприпасів, які вже не здатна самостійно виробляти у необхідних обсягах.

Загрозлива нестача боєприпасів є лише однією з низки проблем, з якими стикається російська армія. Авріл Гейнс наголосила також на проблемах з моральним духом і матеріально-технічним забезпеченням у російській армії.

За словами Гейнс, Путін був “здивований” провалами своєї армії після повномасштабного вторгнення в Україну 24-го лютого.

“Думаю, він стає все поінформованішим щодо викликів, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на даному етапі повне уявлення про те, наскільки їм важко”, — сказала очільниця розвідки.

Вона додала, що Путін не змінив своїх політичних цілей щодо контролю над Україною, але незрозуміло, чи погодиться він на послаблення своїх військових амбіцій.