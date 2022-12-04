Про це інформує видання NBC News.

“Росія витрачає боєприпаси “досить швидко”, що спонукає Москву шукати допомоги в інших країнах, включно з Північною Кореєю”, – сказала Гейнс. 

Цифри очільниця Національної розвідки США називати відмовилася, але наголосила, що швидкість є “дійсно надзвичайною”. Вона назвала викликом те, що РФ зберігає свої окупаційні амбіції, але при цьому повинна шукати шляхи компенсування нестачі боєприпасів, які вже не здатна самостійно виробляти у необхідних обсягах.

Загрозлива нестача боєприпасів є лише однією з низки проблем, з якими стикається російська армія. Авріл Гейнс наголосила також на проблемах з моральним духом і матеріально-технічним забезпеченням у російській армії. 

За словами Гейнс, Путін був “здивований” провалами своєї армії після повномасштабного вторгнення в Україну 24-го лютого. 

“Думаю, він стає все поінформованішим щодо викликів, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на даному етапі повне уявлення про те, наскільки їм важко”, — сказала очільниця розвідки.

Вона додала, що Путін не змінив своїх політичних цілей щодо контролю над Україною, але незрозуміло, чи погодиться він на послаблення своїх військових амбіцій. 