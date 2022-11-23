Росія вже витратила знану кількість своїх ракет, завдаючи ударів по території України. Водночас окупанти продовжують створювати нові ракети.

Про е в етері 24 каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він прокоментував нещодавню заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що у РФ залишилось ракет на 3-4 масовані удари по території України та інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова щодо кількості ракет у Росії.

За його словами, Росія дійсно вичерпала запаси своїх ракет, та навіть попри санкції продовжує їхнє виробництво.

“Це залежить від типу ракет. Х-555 вони не виробляють, а Х-101 можуть виробляти. Те саме стосується і “Калібрів””, – повідомив Ігнат.

Він уточнив, що зараз росіянам не вдається швидко виготовляти ракети, та воно все одно триває.

“Ми бачимо, що ракет все ж таки суттєво поменшало. Ну не розраховували окупанти битися (такий тривалий час – ред.), вже 9-тий місяць пішов, і витрачати весь цей ракетний арсенал”, – сказав він.

Юрій Ігнат також підтвердив, що у Росії залишилось чимало ракет для ЗРК С-300, які вона застосовує для обстрілів прифронтових населених пунктів України.