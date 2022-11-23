Про це в етері 24 каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він прокоментував нещодавню заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що у РФ залишилось ракет на 3-4 масовані удари по території України та інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова щодо кількості ракет у Росії.
За його словами, Росія дійсно вичерпала запаси своїх ракет, однак навіть попри санкції продовжує їхнє виробництво.
“Це залежить від типу ракет. Х-555 вони не виробляють, а Х-101 можуть виробляти. Те саме стосується і “Калібрів””, – повідомив Ігнат.
Він уточнив, що зараз росіянам не вдається швидко виготовляти ракети, та виробництво все одно триває.
“Ми бачимо, що ракет все ж таки суттєво поменшало. Ну не розраховували окупанти битися (такий тривалий час – ред.), вже 9-ий місяць пішов, і витрачати весь цей ракетний арсенал”, – сказав він.
Юрій Ігнат також підтвердив, що у Росії залишилось чимало ракет для ЗРК С-300, які вона застосовує для обстрілів прифронтових населених пунктів України.
- У Великій Британії вважають, що РФ, ймовірно, майже вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, які використовує для обстрілів України, тому намагатиметься їх поповнити.