Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів. Серед них є ракетоносії, тому не виключено, що РФ може завдати чергового ракетного удару по території України у передсвятковий період.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця об’єднаного координаційного центру Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, тривалий час Росія не виводила свої ракетоносії у Чорне море через шторм. Однак зараз, коли море заспокоїлось, окупанти вивели на бойове чергування 11 кораблів.

Серед них є ракетоносії – два надводних та один підводний. Загальний ракетний залп може складати 20 одиниць.

Тому не виключено, що окупанти спробують завдати поодиноких чи масованих ракетних ударів по території України напередодні свят, аби психологічно тиснути на українців.

“Ми відстежували неодноразово, що такі удари вони завдають напередодні свят”, – зауважила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що українцям потрібно серйозно ставитись до сигналів повітряної тривоги, адже загроза нового ракетного обстрілу з боку росіян є цілком реальною.