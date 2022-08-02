Верховний суд країни-агресора визнав добровольчий батальйон "Азов" "терористичною організацією". У полку відповіли, що Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів.

Про це повідомив “АЗОВ – Маріуполь” у Telegram.

Українські захисники наголосили, що РФ намагається пояснити воєнні злочини, як публічну страту військовополонених полку “Азов” в Оленівці.

“Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав “мочить в сортирах”, підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди”, — заявили у повідомленні.

Вони закликали Держдеп США та уповноважені органи інших держав визнати РФ державою-терористом. Бійці зазначили, що російська армія щодня здійснює воєнні злочини та доводить цей статус багато років своїми систематичними діями.

“Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!” — резюмували захисники.