Про це повідомив “АЗОВ – Маріуполь” у Telegram.
Українські захисники наголосили, що РФ намагається пояснити воєнні злочини, як публічну страту військовополонених полку “Азов” в Оленівці.
“Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав “мочить в сортирах”, підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди”, — заявили у повідомленні.
Вони закликали Держдеп США та уповноважені органи інших держав визнати РФ державою-терористом. Бійці зазначили, що російська армія щодня здійснює воєнні злочини та доводить цей статус багато років своїми систематичними діями.
“Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!” — резюмували захисники.
- Нагадаємо, Верховний суд Російської Федерації визнав полк “Азов” терористичною організацію та заборонив її на території Росії. В асоціації родин захисників “Азовсталі” вже зреагували на рішення Верховного суду РФ.
- У межах найбільшого обміну від початку повномасштабного нападу РФ на Україну 29 червня з полону звільнено 144 українських військових, зокрема – 95 оборонців “Азовсталі”. Вже після повернення додому військовослужбовці розповіли про умови перебування у російському полоні, ставлення росіян та про героїзм українських медиків у шпиталі металургійного заводу.