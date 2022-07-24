Про це повідомила пресслужба уряду РФ.
Росія додала країну до “чорного списку” через санкції. Влада Багамських островів заборонила будь-які операції із Банком Росії. Рішення стосується міністерства фінансів РФ та низки російських кредитних організацій.
До “недружніх країн” зарахували коронні володіння Великої Британії – Гернсі та Мен. Острови отримали такий статус, бо підтримали британські санкції проти РФ, її громадян та компаній.
З державами, яких зарахували до “чорного списку”, заборонено проводити будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами. Указ припиняє виконання РФ зобов’язань навіть по чинних контрактах.
До такого переліку увійшли Україна, Євросоюз, Австралія, Албанія, Андорра, Велика Британія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Чорногорія Швейцарія та Японія. Напередодні до списку додали Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину.
- Нагадаємо, менш ніж за добу після підписання угоди стосовно експорту зерна Росія порушила договір. Країна-агресор спочатку не визнавала, що скоїла ракетний удар по Одеському морському порту, але після підтвердила його та поширила відео запуску боєприпасу.
- Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, чітко дав зрозуміти, що він використає сьогоднішню поїздку до Африки, щоб спробувати звинуватити Захід у нестачі продовольства в африканських країнах і зобразити Росію як вірного союзника континенту.