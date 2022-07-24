Росія визнала "недружньою" країною Багамські острови на Карибах. Країна-агресор додала до такого переліку британські острови Гернсі та Мен.

Про це повідомила пресслужба уряду РФ.

Росія додала країну до “чорного списку” через санкції. Влада Багамських островів заборонила будь-які операції із Банком Росії. Рішення стосується міністерства фінансів РФ та низки російських кредитних організацій.

До “недружніх країн” зарахували коронні володіння Великої Британії – Гернсі та Мен. Острови отримали такий статус, бо підтримали британські санкції проти РФ, її громадян та компаній.

З державами, яких зарахували до “чорного списку”, заборонено проводити будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами. Указ припиняє виконання РФ зобов’язань навіть по чинних контрактах.

До такого переліку увійшли Україна, Євросоюз, Австралія, Албанія, Андорра, Велика Британія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Чорногорія Швейцарія та Японія. Напередодні до списку додали Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину.