Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Протягом останніх тижнів Росія зміцнила оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів. У цьому секторі, за повідомленням розвідки, Росія зберігає великі сили.
Робота ЗС РФ над покращенням оборони у цих районах свідчить про страх російських командирів перед контрнаступом ЗСУ. Гіпотетично може йтися про великі наступальні дії Україні у двох секторах: бо на півночі Луганської області, або в Запорізькій області.
Прорив у цих районах вкрай серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського “сухопутного коридору”. Йдеться про окуповані території, які з’єднують Ростовську область (Росія) та тимчасово окупований Крим.
До того ж успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії “звільнити” Донбас.
На думку британської розвідки, зараз пріоритетом російського командування є саме протидія цим загрозам.
- Протягом 7 січня росіяни втратили 430 одиниць живої сили. Загалом з 24 лютого українські захисники знищили 11 1170 росіян.
- Російський противник продовжує зазнавати втрати у розв’язаній собою ж війні. 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг з рефрижераторами, повними мертвих росіян.
- Згідно з інформацією американського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”, всупереч твердженням російських джерел, нещодавні досягнення росіян у Соледарі не передвіщають неминуче оточення Бахмута.