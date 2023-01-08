Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, у ході українського контрнаступу Російська Федерація відчуває загрозу втрати проміжку окупованої території, яка з'єднуватиме РФ з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Протягом останніх тижнів Росія зміцнила оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів. У цьому секторі, за повідомленням розвідки, Росія зберігає великі сили.

Робота ЗС РФ над покращенням оборони у цих районах свідчить про страх російських командирів перед контрнаступом ЗСУ. Гіпотетично може йтися про великі наступальні дії Україні у двох секторах: бо на півночі Луганської області, або в Запорізькій області.

Прорив у цих районах вкрай серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського “сухопутного коридору”. Йдеться про окуповані території, які з’єднують Ростовську область (Росія) та тимчасово окупований Крим.

До того ж успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії “звільнити” Донбас.

На думку британської розвідки, зараз пріоритетом російського командування є саме протидія цим загрозам.