Про це пише американське видання CNN.
Чиновник розповів, що більшість ракет є “балістичними ракетами малої дальності”, але загальна кількість авіаударів охоплює поєднання ракет як крилатих, так і середньої дальності.
Водночас він наголосив, що наразі Сполучені Штати Америки не бачать перспектив для окупаційних військ пройти глибше у країну чи західніше.
Сполучені Штати продовжують уважно слідкувати за ситуацією довкола України.
- Нагадаємо, зв’язок з українськими прикордонниками, що знаходилися наЗміїному острові втрачено. Ймовірно острів захоплений російськими окупантами.
- Також українців закликають вийти на захист Батьківщини проти російських окупантів. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
- У штабі Операції об’єднаних сил звернулись до усіх патріотів стати в стрій на захисті своєї території та боронячи суверенітет держави.