З 5 ранку Росія запустила "загалом понад 160 ракет для авіаударів", заявив журналістам у четвер високопосадовець з оборони США.

Про це пише американське видання CNN.

Чиновник розповів, що більшість ракет є “балістичними ракетами малої дальності”, але загальна кількість авіаударів охоплює поєднання ракет як крилатих, так і середньої дальності.

Водночас він наголосив, що наразі Сполучені Штати Америки не бачать перспектив для окупаційних військ пройти глибше у країну чи західніше.

Сполучені Штати продовжують уважно слідкувати за ситуацією довкола України.