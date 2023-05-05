Останніми місяцями Росія все частіше перешкоджає мобільним ракетним системам американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди, щоб виводити з ладу систему наведення на ціль GPS та змусити ракети промахнутися по цілях.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

Українським військовим за допомогою США довелося знайти безліч різних обхідних шляхів, оскільки вони продовжують використовувати високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS).

Реактивні системи середньої дальності сприймалися як те, що змінило ситуацію в конфлікті, і вони відігравали ключову роль з моменту, коли вони прибули в Україну минулого літа, включно з минулорічним наступом, який дозволив Україні повернути значну частину території, окупованої Росією.

Але останніми місяцями ці системи стали менш ефективними через інтенсивне блокування з боку росіян, повідомили CNN п’ять американських, британських і українських джерел, що змусило американських і українських чиновників знайти способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS для протидії російським перешкодам.

“Це постійна гра в кішки-мишки” щодо пошуку засобів протидії перешкодам, – сказав представник Пентагону, – лише щоб потім змусити росіян протидіяти цим заходам. І незрозуміло, наскільки ця гра стійка у довгостроковій перспективі.

З огляду на те, що великий український контрнаступ очікується дуже скоро, і Україна покладається на HIMARS, рішення є ще більш пріоритетними, щоб українські війська могли досягти значного прогресу.

“Одна справа – мати можливість утримувати росіян там, де вони зараз знаходяться. Інша справа – їх вигнати. Вони перебувають там, вони там уже рік”, – заявив генерал Стівен Андерсон.

HIMARS “були надзвичайно важливими”, – додав він.

“Вони повинні мати можливість утримувати ці HIMARS у грі та продовжувати використовувати їх, щоб мати змогу завдавати ефективних глибоких ударів”.

На сьогодні Україна отримала 18 американських HIMARS, а США зобов’язалися надіслати ще 20. За даними Державного департаменту, інші країни-члени НАТО передали 10 реактивних систем залпового вогню.

Під час надання США чергових пакетів військової допомоги Україні, у них, зокрема, містяться і боєприпаси для HIMARS – ракети GMLR. Водночас кількість наданих ракет не розголошують.

США також допомогли українцям визначити місцезнаходження російських засобів перешкод і знищити їх – це було “високопріоритетним” завданням, згідно з секретним документом Пентагону, який було “злито” у соцмережі.

“Ми продовжуватимемо виступати/рекомендувати, щоб ці перешкоди були зруйновані/знищені, – йдеться в документі, – у максимально можливій мірі”.

Перешкоди GPS можуть впливати й на інші “розумні” боєприпаси США, такі як високоточні артилерійські снаряди Excalibur, що випускаються з гаубиць, і бомби, що скидаються з повітря, які називаються JDAM.

Американський посадовець підтвердив, що США консультували українців щодо того, як ідентифікувати та знищувати російські засоби перешкод, оскільки існує обмежена кількість способів модифікації HIMARS та їхніх ракет.

Високопосадовець Пентагону применшив наслідки втручання та сказав CNN, що 1 травня українські сили випустили 18 ракет без проблем, що приблизно відповідає щоденній кількості за останні кілька тижнів. Посадовець відмовився коментувати ширший вплив глушіння.

Електронна боротьба ведеться обома сторонами по лінії фронту, де є активність безпілотників, які використовуються для спостереження та в партнерстві з артилерійським націлюванням. Обладнання також можна встановити на будь-якому предметі або навколо нього.

Залежно від місця та сили перешкод, ракета все ще може стартувати та завдати успішного удару зі значними пошкодженнями. На додаток до GPS-наведення, ракети мають інерціальну навігаційну систему, яка не є сприйнятливою та залишається точною, хоча й не такою точною, як при наведенні за GPS-координатами.

Широко розповсюджені російські перешкоди також можуть мати вади для їхніх власних сил, впливаючи на їх здатність спілкуватися та діяти.

Але навіть коли вони функціонують, HIMARS все частіше не влучають у цілі, повідомило одне українське джерело, поінформоване операторами безпілотників на передовій.

Американський посадовець, знайомий з обхідними шляхами, сказав, що вони зроблять оновлення програмного забезпечення – як для забезпечення системи націлювання, так і для ракет.

Високопосадовець Пентагону назвав це “постійним налаштуванням, щоб вони залишалися ефективними”, додавши, що оновлення здійснено нещодавно цього тижня.

“Якщо їхнє глушіння стане більш витонченим, то й ваші контрзаходи мають стати більш витонченими”, – погодився британський чиновник.

Використання Росією засобів радіоелектронної боротьби не було настільки поширеним, як очікувалося, коли Росія вперше вторглася, але вони використовували їх від початку війни. Це звичайна частина сучасної війни, яка може бути дешевою та легкою у виконанні. Це очікувано, тому увагу зосереджено на способах “розбавити” вплив.

Але оскільки російські підрозділи, в основному, зупинилися на українських фронтах і застрягли на оборонних позиціях, російські війська все частіше використовують свої системи встановлення перешкод для протидії HIMARS.

Окрема, але пов’язана з цим проблема для України полягає в тому, що росіяни перемістили частину свого обладнання далі та поза межами досяжності систем HIMARS, радіус дії яких становить близько 80 км.

Британський чиновник визнав, що після того, як HIMARS було вперше представлено, вимоги, навчання та додаткове обладнання змінилися в міру розвитку електронних перешкод Росії.

“Глушіння – це як погода чи місцевість, це те, що трапляється, з чим вам доводиться мати справу”, – сказав він. Проте, додав він, HIMARS залишається “дуже корисною частиною комплекту”.