Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ “Интерфакс”.

SoundCloud – онлайн-платформа та сайт для поширення зацифрованої звукової інформації, зокрема музики та подкастів, що володіє функціями соціальної мережі, а також однойменна компанія.

Росія боролася з великими технологічними компаніями, щоб контролювати потік інформації після того, як 24 лютого здійснила широкомасштабне вторгнення Україну, уповільнивши роботу сервісу Twitter і заборонивши Facebook і Instagram Meta.

Як йдеться в ЗМІ, підставою для внесення сайту до реєстру забороненої інформації стала стаття 15.3 закону “Про інформацію”, яка регламентує обмеження доступу до інформації, що містить заклики до масових заворушень та участі у несанкціонованих акціях, екстремізму, а також до недостовірної суспільно значущої інформації, що розповсюджується під виглядом достовірних повідомлень (фейкам).

“Роскомнагляд” обмежив доступ до сервісу SoundCloud у зв’язку з розміщенням матеріалів, що містять недостовірну інформацію щодо характеру військової спеціальної операції на території України”, – повідомляє Інтерфакс з посиланням на РКН.

У ньому сказано, що доступ до сервісу було заблоковано за розпорядженням Генпрокуратури Росії, і додано, що мова йде про форму та методи ведення “спецоперації”, серед них “атаки на мирних жителів, удари по цивільній інфраструктурі, про численні жертви серед мирного населення на руках російських солдатів”.