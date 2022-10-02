Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ “Интерфакс”.
SoundCloud – онлайн-платформа та сайт для поширення зацифрованої звукової інформації, зокрема музики та подкастів, що володіє функціями соціальної мережі, а також однойменна компанія.
Росія боролася з великими технологічними компаніями, щоб контролювати потік інформації після того, як 24 лютого здійснила широкомасштабне вторгнення Україну, уповільнивши роботу сервісу Twitter і заборонивши Facebook і Instagram Meta.
Як йдеться в ЗМІ, підставою для внесення сайту до реєстру забороненої інформації стала стаття 15.3 закону “Про інформацію”, яка регламентує обмеження доступу до інформації, що містить заклики до масових заворушень та участі у несанкціонованих акціях, екстремізму, а також до недостовірної суспільно значущої інформації, що розповсюджується під виглядом достовірних повідомлень (фейкам).
“Роскомнагляд” обмежив доступ до сервісу SoundCloud у зв’язку з розміщенням матеріалів, що містять недостовірну інформацію щодо характеру військової спеціальної операції на території України”, – повідомляє Інтерфакс з посиланням на РКН.
У ньому сказано, що доступ до сервісу було заблоковано за розпорядженням Генпрокуратури Росії, і додано, що мова йде про форму та методи ведення “спецоперації”, серед них “атаки на мирних жителів, удари по цивільній інфраструктурі, про численні жертви серед мирного населення на руках російських солдатів”.
- У Києві ліквідували ботоферму з потужністю понад 3 тисячі акаунтів, які використовувались представниками Росії для ведення інформаційної війни проти України.
- У серпні в Росії заблокували доступ до платформ Patreon та Grammarly. На теренах РФ мали заблокувати лише деякі сторінки, але “Роскомнагляд” перекрив доступ до сайтів цілком.