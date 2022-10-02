Російський цензурний орган "Роскомнагляд" на вимогу Генеральної прокуратури РФ заблокував доступ до музичного сервісу SoundCloud. Причиною для такого рішення стала мовбито "неправдива інформація" про російське вторгнення, яке Москва називає "спеціальною воєнною операцією".

Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ “Интерфакс”.

SoundCloud – онлайн-платформа та сайт для поширення зацифрованої звукової інформації, зокрема музики та подкастів, що володіє функціями соціальної мережі, а також однойменна компанія.

Росія боролася з великими технологічними компаніями, щоб контролювати потік інформації після того, як 24 лютого здійснила широкомасштабне вторгнення Україну, уповільнивши роботу сервісу Twitter і заборонивши Facebook і Instagram Meta.

Як йдеться в ЗМІ, підставою для внесення сайту до реєстру забороненої інформації стала стаття 15.3 закону “Про інформацію”, яка регламентує обмеження доступу до інформації, що містить заклики до масових заворушень та участі у несанкціонованих акціях, екстремізму, а також до недостовірної суспільно значущої інформації, що розповсюджується під виглядом достовірних повідомлень (фейкам).