Про це повідомляє The Guardian.

Після виступу представника МЗС Росії Ігоря Вишневецького голова конференції Густаво Злаувінен заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди щодо своєї предметної роботи. Адже Росія виступила проти пункту щодо того, що Україна має здійснювати контроль над Запорізькою АЕС.

У повідомленні зазначається, що Російська делегація єдина виступила проти узгодженого тексту, але звинуватила у зриві конференції Україну та її “захисників”, назвавши переговори “односторонньою грою”. Після виступу російська делегація покинула зал ООН.

Директорка Євразійської програми в Центрі досліджень проблем нерозповсюдження зброї імені Джеймса Мартіна Сара Бідгуд сказала, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї не було непоправно порушено і що будь-яка інша країна ухвалила б його текст.

“Найважливішим висновком для мене є те, наскільки далекосяжним став вплив широкомасштабної війни Росії в Україні. Навіть у найтемніші моменти холодної війни співпраця на підтримку ДНЯЗ часто була можливою. Але те, що ми побачили сьогодні на останньому пленарному засіданні, не передбачає нічого доброго для майбутнього ядерної дипломатії, включно з такими питаннями, як контроль над озброєннями”, – наголосила Сара Бідгуд.

Виконавчий директор Міжнародної кампанії із ліквідації ядерної зброї Беатріс Фін зазначила, що елементи роззброєння в запропонованому тексті вже були розведені всіма п’ятьма офіційними ядерними державами, визнаними договором – Росією, США, Францією, Великою Британією та Китай.

“Це дуже небезпечна гра, в яку грають держави, що володіють ядерною зброєю, і які постійно нічого не досягають в цьому договорі. У якийсь момент держави, які не володіють ядерною зброєю, дійсно почнуть сумніватися, чи вартий цей договір зусиль і, чи він актуальний”, – зауважила Беатріс Фін.

У проєкті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б “серйозну стурбованість з приводу військових дій” на ядерних об’єктах або поблизу них і наголосили б на “першочерговій важливості забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України”. Також у документі держави підтримують зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.

Для публікації комюніке потрібно було схвалення 191 країни – всіх учасників Договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та у підсумку – на досягнення миру без неї.

Довідка. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї, створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року в Москві, Вашингтоні й Лондоні.