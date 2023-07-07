Джерело: Reuters
HRHF – це коаліція із 80 незалежних правозахисних організацій, які виступають за свободу зібрань і висловлення думок на західних Балканах, Кавказі та у Східній Європі, включно з Україною. Значна частина фінансування надходить від приватних волонтерів із Європейського Союзу та урядів. Проєкти включають захист політичних в’язнів у Білорусі та управління освітнім центром на півночі України.
Генпрокуратура Росії заборонила діяльність HRHF та назвала організацію “небажаною”, оскільки, за їх словами, групу спрямовано на “дестабілізацію” внутрішньополітичної ситуації в Росії, дискредитацію її зовнішньої політики та “формування громадської думки про необхідність зміни влади неконституційним шляхом”.
У HRHF відмовилися від коментарів.
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