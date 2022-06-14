МЗС країни-агресорки опублікувало список британських громадян, яким заборонено в’їзд до Росії. До нього увійшли 29 журналістів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

У відповідній заяві відомства зазначається, що запроваджені обмеження стали відповіддю на санкції з боку Великої Британії проти російських журналістів та керівників компаній оборонного комплексу РФ.

Зокрема, до списку увійшли 29 британських журналістів, працівників інформаційних агентств The Guardian, BBC, Channel 4, ITV, Sky News, Daily Telegraph, Sunday Times, Times, Independent, Daily Mail та Financial Times.

Як повідомляється в заяві, журналісти вищезазначених ЗМІ нібито причетні до навмисного поширення неправдивої та однобокої інформації про Росію та “події в Україні і на Донбасі”. Також в документі зазначається, що журналісти, нібито своїм упередженим оцінюванням також сприяють розпалюванню русофобії у британському суспільстві.

Окрім журналістів, до стоп-листа також увійшли особи, пов’язані з оборонним комплексом Великої Британії, котрі беруть участь в прийнятті рішень про постачання озброєння до України.