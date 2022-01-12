Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки. Вони супроводжуються військовим нарощуванням на кордоні з Україною та відкритою загрозою вчинення військових дій, якщо ці вимоги не будуть виконані.

Про це повідомляє пресслужба EEAS (Європейської служби зовнішніх справ)

Цього тижня в Бресті зустрічаються міністри закордонних справ і оборони ЄС. З огляду на це, Боррель зазначив, що співпрацюючи зі США та НАТО, ЄС має тепер визначити, що можна зробити, аби підтримувати порядок безпеки в Європі та принципи, що лежать в його основі, які сьогодні знаходяться під загрозою.

Дві речі зрозумілі: ми маємо прийти до єдиної позиції ЄС і маємо обґрунтувати свою роль, підкріпивши її конкретними напрямками дій, тобто не лише щодо того, що ми думаємо чи хочемо, а й щодо того, що ми маємо намір робити”, — ствердив Жозеп Боррель.

За його словами, “Москва діє як ревізіоністська сила”. Раніше Росія прийняла три принципи, які зараз ставить під сумнів.

Перше – це право кожної держави вільно вибирати належати чи не належати до міжнародної організації та бути учасником договорів чи союзів, як це визнається Паризькою хартією. Друге і третє – це незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх держав.

Росія порушує ці три фундаментальні принципи в Україні, як і в Грузії, супроводжуючи це військовим тиском на український кордон.

Коротко кажучи, стратегічними цілями Москви можуть бути відновлення радянського геополітичного льодовика в Європі та спроба роз’єднати Сполучені Штати та Європу”, — зазначив Верховний представник Європейського Союзу.

Лідери ЄС заявили, що будь-який подальший крок проти України матиме серйозні наслідки. Окрім прийняття скоординованого набору санкцій, також мають бути готові напрямки дій “відштовхування, стримування та залучення” Росії.

Ми повинні скористатися можливістю цієї кризи з Росією, щоб зміцнити нашу єдність і рішучість, захистити наші інтереси безпеки та інтереси континенту в цілому”, — наголосив Жозеп Боррель.

Це означає готовність до розширення роботи з протидії дезінформації та кіберзагрозам, що виходять з Росії, посилення стійкості та енергетичної безпеки шляхом швидшого розвитку відновлюваних джерел енергії і посилення підтримки України та її суверенітету.