Про це повідомляє пресслужба EEAS (Європейської служби зовнішніх справ)
Цього тижня в Бресті зустрічаються міністри закордонних справ і оборони ЄС. З огляду на це, Боррель зазначив, що співпрацюючи зі США та НАТО, ЄС має тепер визначити, що можна зробити, аби підтримувати порядок безпеки в Європі та принципи, що лежать в його основі, які сьогодні знаходяться під загрозою.
Дві речі зрозумілі: ми маємо прийти до єдиної позиції ЄС і маємо обґрунтувати свою роль, підкріпивши її конкретними напрямками дій, тобто не лише щодо того, що ми думаємо чи хочемо, а й щодо того, що ми маємо намір робити”, — ствердив Жозеп Боррель.
За його словами, “Москва діє як ревізіоністська сила”. Раніше Росія прийняла три принципи, які зараз ставить під сумнів.
Перше – це право кожної держави вільно вибирати належати чи не належати до міжнародної організації та бути учасником договорів чи союзів, як це визнається Паризькою хартією. Друге і третє – це незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх держав.
Росія порушує ці три фундаментальні принципи в Україні, як і в Грузії, супроводжуючи це військовим тиском на український кордон.
Коротко кажучи, стратегічними цілями Москви можуть бути відновлення радянського геополітичного льодовика в Європі та спроба роз’єднати Сполучені Штати та Європу”, — зазначив Верховний представник Європейського Союзу.
Лідери ЄС заявили, що будь-який подальший крок проти України матиме серйозні наслідки. Окрім прийняття скоординованого набору санкцій, також мають бути готові напрямки дій “відштовхування, стримування та залучення” Росії.
Ми повинні скористатися можливістю цієї кризи з Росією, щоб зміцнити нашу єдність і рішучість, захистити наші інтереси безпеки та інтереси континенту в цілому”, — наголосив Жозеп Боррель.
Це означає готовність до розширення роботи з протидії дезінформації та кіберзагрозам, що виходять з Росії, посилення стійкості та енергетичної безпеки шляхом швидшого розвитку відновлюваних джерел енергії і посилення підтримки України та її суверенітету.
- Нагадаємо, що голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що скеровані до Казахстану російські військові (ОДБК) можуть затриматись на території цієї країни.
- Також ситуацію в Європі не обговорюватимуть без участі Євросоюзу, оскільки йдеться про безпеку усього регіону. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжкі витрати для Росії.
- Відомо, що Європейський Союз діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону, слід обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.
- Раніше Жозеп Боррель наполягав на тому, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах між США та Росією щодо безпеки України.