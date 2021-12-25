Про це повідомили в прес-службі відомства країни-агресора.
Військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, республік Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.
“Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів”, – йдеться у повідомленні.
Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та “тактичні групи родів військ усіх з’єднань і військових частин Південного військового округу”.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія проведе масштабні навчання десантників в анексованому Криму і Краснодарському краї.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Нарощування присутності російської армії на кордоні України є серйозним викликом для НАТО. Але переговори можуть послабити напруженість.