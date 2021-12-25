Південний військовий округ Росії повертає 10 тисяч військових у місця постійної дислокації після місяця "польових занять" Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною.

Про це повідомили в прес-службі відомства країни-агресора.

Військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, республік Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.

“Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів”, – йдеться у повідомленні.

Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та “тактичні групи родів військ усіх з’єднань і військових частин Південного військового округу”.