Росія заявляє, що не згодна з обмеженням цін на нафту та готує «відповідь»

Про це інформує Reuters.
3 грудня Рада ЄС і G7 ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва підготувалася до оголошення про обмеження цін у п’ятницю країнами Великої семи, Європейським Союзом та Австралією, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Росія неодноразово заявляла, що не буде постачати нафту в країни, які введуть обмеження. Цю позицію підтвердив Михайло Ульянов, посол Москви в міжнародних організаціях у Відні.
“З цього року Європа житиме без російської нафти”, – сказав він.
- Президент України Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та G7 граничної ціни на нафту з РФ на рівні $60 за барель.
- Нафтова компанія Chevron Corp може розширити видобуток нафти у Венесуелі. Фірма отримала ліцензію США на роботи.
- За інформацією ЗМІ, Росія готує проєкт указу, яким заборонить продаж нафти державам, які встановлять обмеження цін на цю сировину.
- За даними ЗМІ, за два тижні до початку обмеження цін на нафту, Росія вже втратила понад 90% свого ринку у північних країнах Євросоюзу, які раніше були опорою постачання з балтійських та арктичних терміналів.
- У Китаї покупці російської нафти зупинили закупівлі. Вони очікують деталей ліміту під керівництвом США, щоб побачити, чи запропонують їм кращу ціну.