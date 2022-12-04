Росія заявляє, що не згодна з обмеженням цін на нафту та готує «відповідь»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не прийме" обмеження ціни на свою нафту та аналізує, як на це відповісти.

Про це інформує Reuters.

3 грудня Рада ЄС і G7 ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва підготувалася до оголошення про обмеження цін у п’ятницю країнами Великої семи, Європейським Союзом та Австралією, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.