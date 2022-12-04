російсько-українська війна
08:35 Росія заявляє, що не згодна з обмеженням цін на нафту та готує «відповідь»
08:20 ЗСУ на лівому березі Херсона – Інститут вивчення війни
08:08 Росія витрачає боєприпаси в Україні швидше, ніж може їх замінити – очільниця Національної розвідки США
07:51 Росіяни грабують і шантажують українців на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ
07:26 На дорогах місцями ожеледиця: прогноз погоди на 4 грудня
07:20 Протягом двох днів понад 230 окупантів були доставлені до лікарень окупованих населених пунктів Донбасу – Генштаб ЗСУ
07:17 4 грудня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:58 Сумщина: протягом дня росіяни обстрілювали Есманську громаду, пошкоджено лінії електропередач
00:16 Макрон заявив, що умови перемовин з РФ мають включати «безпекові гарантії» для неї

03 грудня

23:32 Український боксер Беринчик вийшов на бій у формі спецпідрозділу «Kraken»: відео
23:11 Залужний провів телефонну розмову з Марком Міллі: говорили ситуації на фронті та ризики масованих ракетних ударів РФ
21:49 Зеленський назвав «слабкою позицією» встановлення граничної ціни на російську нафту
21:10 Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії готуються як «єдине угруповання», проте нібито самі «не хочуть війни»
20:36 Прикордонники збили російський винищувач Су-34 на околицях Бахмута
19:55 У випадку тривалого відключення світла в Україні тимчасово зупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях — МОЗ
18:52 У разі блекауту в Києві бювети підключатимуть до генераторів — Кличко
18:12 Супутник зафіксував побудовану росіянами військову базу в центрі Маріуполя — Maxar Technologies
17:59 Обстріл Краматорська: росіяни вдарили 4 ракетами
17:02 На Сумщині російські окупанти знищили склади агропідприємства
16:42 Американські компанії-виробники кровоспинних речовин передали Україні препарати для зупинення крові
16:30 В Україні лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок
15:30 На Харківщині автомобіль наїхав на вибуховий пристрій, внаслідок чого загинуло двоє осіб
15:03 Росія почала використовувати деякі види озброєння зі своїх стратегічних запасів – ГУР МОУ
15:01 Австрійський Червоний Хрест доставив до Львова 21 генератор
14:40 «У будинках температура опускалася до 8 градусів»: як Ладижин жив без опалення після обстрілу ТЕС
14:04 90% населення світу мають певний імунітет до COVID-19 – ВООЗ
13:48 Росія готується до обходу нафтових санкцій – Financial Times
13:16 Російські загарбники завезли до Мелітополя вчителів з Дагестану для русифікації українських дітей – ЦНС
12:49 ДБР провело обшуки й вилучило документи у двох департаментах КМДА
12:37 Минулої доби окупанти 28 разів обстріляли Херсонщину: поранено одну людину
12:06 На території Білорусі триває накопичення військ – командування Об’єднаних сил
11:56 Емманюель Макрон на зустрічі з Ілоном Маском обговорив правила щодо контенту в Twitter – Reuters

Росія заявляє, що не згодна з обмеженням цін на нафту та готує «відповідь»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не прийме" обмеження ціни на свою нафту та аналізує, як на це відповісти.

Неділя, 4 грудня 2022, 08:35
Підтримати

Про це інформує Reuters.

3 грудня Рада ЄС і G7 ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва підготувалася до оголошення про обмеження цін у п’ятницю країнами Великої семи, Європейським Союзом та Австралією, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Ми не приймемо це обмеження”, – заявив Пєсков. Він додав, що Росія проведе швидкий аналіз угоди і після цього відреагує.

Росія неодноразово заявляла, що не буде постачати нафту в країни, які введуть обмеження. Цю позицію підтвердив Михайло Ульянов, посол Москви в міжнародних організаціях у Відні.

“З цього року Європа житиме без російської нафти”, – сказав він.

Теги: війна, група семи, енергоносії, нафта, обмеження цін на нафту, російсько-українська війна, санкції

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook