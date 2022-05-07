Російські військові заявили про ймовірні удари 8 травня "Точкою-У" у скупченнях людей у ​​Львівській та Волинській областях, звинувативши у їх плануванні Збройні Сили України.

Про це повідомила пресслужба Міжвідомчого координаційного штабу РФ.

У заяві йдеться, що 8 травня під час Дня пам’яті та примирення в західних районах країни, “київський режим” планує здійснити чергові провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах. З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР “Точка-У” по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську”.

Також у повідомленні росіяни додали, що ці “провокації” українська влада готує зі схвалення “західних кураторів”.

Згадуючи про обстріляні приватні будинки, насильно забрані у людей цінні речі та особисті автомобілі у населених пунктах Сіверськ і Серебрянка в Донецькій області” росіяни стверджують, що це були “переодягнені у російську форму бойовики нацбатальйонів”.