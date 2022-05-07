Про це повідомила пресслужба Міжвідомчого координаційного штабу РФ.
У заяві йдеться, що 8 травня під час Дня пам’яті та примирення в західних районах країни, “київський режим” планує здійснити чергові провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах. З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР “Точка-У” по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську”.
Також у повідомленні росіяни додали, що ці “провокації” українська влада готує зі схвалення “західних кураторів”.
Згадуючи про обстріляні приватні будинки, насильно забрані у людей цінні речі та особисті автомобілі у населених пунктах Сіверськ і Серебрянка в Донецькій області” росіяни стверджують, що це були “переодягнені у російську форму бойовики нацбатальйонів”.
- Нагадаємо, що 8 та 9 травня є загроза масованих ракетних обстрілів українських міст з боку російського агресора.
- Зокрема мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян по можливості виїхати з міста на період 7-9 травня, оскільки є загроза ракетних обстрілів з боку Росії.