У Росії вирішили оголосити 3 вересня Днем перемоги над "мілітаристською Японією". У Токіо висловили протест через це рішення РФ, назвавши його розпалюванням антияпонських настроїв.

Джерело: Reuters.

У Токіо наголосили, що подібний крок РФ “розпалює взаємний антагонізм”.

“Ухвалення цього закону може не тільки розпалити антияпонські настрої серед росіян, але також може призвести до антиросійських настроїв серед японців”, – наголосив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Також він назвав рішення Москви “надзвичайно прикрим”.

Минулого тижня Росія перейменувала День пам’яті 3 вересня – день після капітуляції Японії у Другій світовій війні – на День перемоги над мілітаристською Японією.