Джерело: Reuters.
У Токіо наголосили, що подібний крок РФ “розпалює взаємний антагонізм”.
“Ухвалення цього закону може не тільки розпалити антияпонські настрої серед росіян, але також може призвести до антиросійських настроїв серед японців”, – наголосив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.
Також він назвав рішення Москви “надзвичайно прикрим”.
Минулого тижня Росія перейменувала День пам’яті 3 вересня – день після капітуляції Японії у Другій світовій війні – на День перемоги над мілітаристською Японією.
- 21 червня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про плани відвідати Литву наступного місяця для участі в саміті лідерів НАТО, оскільки його країна посилює співпрацю із Північноатлантичним альянсом на тлі дедалі активнішої військової активності Китаю.