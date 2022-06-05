Росія заявила про знищення бронетехніки у Києві та погрожує новими ударами

РФ погрожує завдати нових ударів у разі постачання Сполученими Штатами ракет великої дальності Mlrs. Також російське міністерство оборони уже відзвітувало про знищення бронетехніки на околицях Києва.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Сьогодні вранці у Києві пролунало 5 вибухів унаслідок потрапляння російських крилатих ракет в об’єкти інфраструктури. Унаслідок нього одна людина госпіталізована.

Російське міноборони уже відзвітувало: ракети знищили під Києвом танки Т-72 та іншу бронетехніку, яку східноєвропейські країни поставили Україні. У міністерстві додали, що Повітряно-космічні сили РФ застосували високоточні ракети повітряного базування великої дальності для ударів по околицях столиці, вразивши будівлі вагоноремонтного підприємства.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що Москва завдасть нових цілей, якщо США поставлять Україні ракети великої дальності.

Постачання нової зброї до Києва має на меті лише “як можна довше затягнути збройний конфлікт”, – сказав Путін в інтерв’ю телеканалу “Россия-1”.

За його словами, у разі поставок до Києва ракет великої дальності Росія зробить “відповідні висновки” і завдасть ударів по тих “об’єктах”, на які вона ще не націлилася.

“Якщо вони будуть поставлені, ми зробимо з цього відповідні висновки і використаємо власне озброєння, якого у нас достатньо, щоб завдавати ударів по тих об’єктах, на які ми поки що не націлені”, – сказав Путін, коментуючи ситуацію з постачанням американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) в Україну.

Він додав, що постачання в Україну американських РСЗВ по суті нічого не змінює, оскільки раніше Київ мав подібне озброєння, зокрема й ракети подібної дальності, тому вони просто компенсують свої втрати.