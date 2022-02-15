Сьогодні міністерство оборони Росії заявило, що частину військ, зібраних навколо України, завантажують на потяги та вантажівки та повертають до своїх гарнізонів.

Про це пише американське видання The New York Times.

Це повідомлення міноборони вважається сигналом можливої деескалації з боку РФ. Однак, говорити про те, що загроза військового вторгнення минула, ще рано.

Скільки військових було відведено, встановити не вдалося, а речник міноборони Ігор Конашенков заявив, що деякі військові навчання, які викликають побоювання щодо нападу на Україну, зокрема у Білорусі та в Чорному морі, тривають.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 14 лютого охарактеризував нарощування російських військ навколо України як частину “масштабних навчань”, які проводять військові. Він заявив, що деякі навчання вже завершуються.

Сьогодні російське державне телебачення показало кадри завантаження танків у вагони. Під час трансляції було заявлено, що це є частиною підготовки повернення військ до гарнізонів.

“Підрозділи Південного та Західного військових округів, виконавши поставлені завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні розпочнуть перехід до своїх військових гарнізонів”, – сказав речник Міноборони РФ.

Війська, які, за словами Конашенкова, відводяться, знаходяться на найближчих до України військових округах, тобто війська залишаться відносно близько до країни, навіть якщо їх відтягнуть до своїх баз. Також у його заяві йдеться, що війська, які прибули до регіону з далеких місць — Сибіру та Далекого Сходу — поки що залишаться поблизу України.