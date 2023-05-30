Джерело: The Wall Street Journal.
Як пояснили у виданні, у Росії діє заборона на приватні військові компанії, проте охоронні компанії отримали неофіційне затвердження Кремля щодо забезпечення “спеціальної військової операції” необхідними ресурсами.
Організації, створені великими державними корпораціями, колишніми військовими та бізнесменами, представляють собою так званих послідовників ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. “Вагнер” завербував близько 50 тисяч солдатів, переважно з російських в’язниць, та намагається продемонструвати, що сили компанії перевершують регулярну армію РФ.
Зазначено, що новостворені приватні компанії менші за “Вагнер” і налічують по кілька тисяч людей, проте вони показують “відданість Путіну, кидаючи людей на передову напередодні потенційного українського контрнаступу”.
Ці компанії перебувають під керівництвом “Газпрому” та колишніх офіцерів російської армії. Згідно з публічними оголошеннями про вакансії, вони платять своїм призовникам значно вищу заробітну плату, аніж отримують “вагнерівці”.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин нападає на президента Росії Володимира Путіна через неотриману нагороду “за захоплення Бахмута”.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що українські військові є одними із “найсильніших” у світі та зауважив, що мета РФ – “демілітаризувати” Україну – не має успіху.
- Найманці ПВК “Вагнер” відступають з Бахмута Донецької області з метою відновитися та перегрупуватися в тилу, так як російські наступальні операції в місті поступово зменшуються.
- 28 травня засновник ПВК “Вагнер”, соратник російського президента Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що він переконаний, що високопосадовці Кремля заборонили повідомляти про нього в державних ЗМІ, попередивши, що такий підхід призведе до “негативної реакції з боку росіян” вже протягом декількох місяців.