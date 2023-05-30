Колишні російські посадовці, аналітики та військові поділилися інформацією про те, що приватні охоронні компанії РФ надсилають своїх співробітників на війну проти України.

Джерело: The Wall Street Journal.

Як пояснили у виданні, у Росії діє заборона на приватні військові компанії, проте охоронні компанії отримали неофіційне затвердження Кремля щодо забезпечення “спеціальної військової операції” необхідними ресурсами.

Організації, створені великими державними корпораціями, колишніми військовими та бізнесменами, представляють собою так званих послідовників ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. “Вагнер” завербував близько 50 тисяч солдатів, переважно з російських в’язниць, та намагається продемонструвати, що сили компанії перевершують регулярну армію РФ.

Зазначено, що новостворені приватні компанії менші за “Вагнер” і налічують по кілька тисяч людей, проте вони показують “відданість Путіну, кидаючи людей на передову напередодні потенційного українського контрнаступу”.

Ці компанії перебувають під керівництвом “Газпрому” та колишніх офіцерів російської армії. Згідно з публічними оголошеннями про вакансії, вони платять своїм призовникам значно вищу заробітну плату, аніж отримують “вагнерівці”.