Розпочалася п’ятдесят четверта доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України.У складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника. Очікується, що найближчим часом противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу України.

Збройні сили РФ вже на завершальному етапі створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Паралельно з тим противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях – там ворог веде радіоелектронну розвідку. Також території Республіки Білорусь фіксується вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил Росії.

На Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. У тих регіонах Генштаб не виключає задіяння диверсійно-розвідувальних груп та ракетних ударів з території РФ.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ. Ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне – успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Разом з тим противник безрезультатно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне, здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Загалом ворог залучив 87 батальйонних тактичних груп на території України.

На території Донецької та Луганської областей українські захисники та захисниці України за минулу добу відбилийн дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ протягом доли було уражено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.