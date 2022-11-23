Про це повідомила президентка у Facebook.

“Росія залишила Молдову у темряві. Війна Росії в Україні вбиває людей, знищує ракетами житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. В Україні продовжуються атаки. Люди дістають своїх поранених із-під завалів. І оплакують своїх померлих близьких. Життя людей не повернути назад”, – написала президент Молдови.

Майа Санду наголосила, що держоргани працюють над тим, щоб поновити електропостачання. Вона додала, що не можна довіряти російському режиму, “який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей через просте бажання залишити інші народи бідними та смиренними”.

“Хоч би як важко зараз було, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися у напрямку до вільного світу”, — заявила Санду.