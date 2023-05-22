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Росія залишиться загрозою на роки – глава МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг переконаний, що на тлі російської загрози Україні потрібні гарантії безпеки від Заходу.

Понеділок, 22 травня 2023, 20:32
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Джерело: Deutsche Welle.

Глава австрійської дипломатії припустив, що до кінця десятиліття в Росії навряд чи зміниться політичне керівництво.

“Росія залишиться загрозою ще багато років. Тому Україна потребує гарантій безпеки від Заходу”.

Він пояснив: доведеться жити із тим, що наші відносини з Росією залишаться зіпсованими через те, що не вистачає найголовнішого капіталу: довіри.

Шалленберг додав, що, за його оцінкою, “Захід, включаючи Україну”, у майбутньому не зможе покладатися на те, що Росія дотримуватиметься різних договорів.

За словами дипломата, Заходу потрібно проявити твердість у питанні переслідування росіян, які вчинили воєнні злочини в Україні, а також у справі щодо притягнення політичного керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини та злочин агресії.

Одначе, він також додав, що Захід має продовжувати розмовляти з Росією, нагадавши, що нині це якраз робить і адміністрація США.

Зауважимо, ще у березні Александр Шалленберг заявляв, що Росія залишатиметься важливою частиною Європи. Додаючи, що “той, хто вважає по-іншому – помиляється”.

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