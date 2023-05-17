Банківські рахунки посольства Фінляндії в Москві та генерального консульства в Санкт-Петербурзі були заморожені російським урядом наприкінці квітня.

Джерело: CNN

17 травня у міністерстві закордонних справ країни в Гельсінкі зауважили, що Фінляндія була в контакті з російською владою і вимагала розслідування. Крім того, країна вимагала від Росії забезпечити захист місцевих коштів і платіжних операцій дипломатичних представництв Фінляндії.

Російська влада ще не пояснила фінській стороні своє рішення заморозити рахунки.

У квітні Фінляндія офіційно стала 31-м членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), ознаменувавши значну зміну в ландшафті безпеки в північно-східній Європі, яка додала близько 1300 кілометрів до кордону альянсу з Росією.

Прийняття Фінляндії в очолюваний США альянс з безпеки завдало удару по російському президенту Володимиру Путіну, який давно намагався підірвати НАТО, а перед вторгненням в Україну вимагав від блоку утриматися від подальшого розширення.

На початку 2023 року Фінляндія почала будівництво загороджувальних парканів на східному кордоні з Росією. Проєкт, запущений наприкінці 2022 року, передбачав будівництво паркану протяжністю від 130 до 260 кілометрів уздовж східного кордону країни.