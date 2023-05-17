У Міністерстві закордонних справ Фінляндії заявили, що Росія заморозила рахунки їхніх дипломатичних представництв у країні.

Джерело: Helsingin Sanomat.

Видання заявило, що воно отримало інформацію стосовно замороження рахунків. Фінляндія має два представництва в Росії: посольство в Москві і генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.

Через заморожені рахунки влада Фінляндії контактувала з урядом Росії. Зазначено, що уряд країни отримав інформацію щодо цього 27 квітня.

“Ситуація серйозна, і справа розслідується”, – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Танелі Добровольський, комунікаційний дизайнер МЗС, наголосив, що ситуація з’ясовувалася протягом кількох тижнів з російською владою.

“Це делікатне питання щодо забезпечення роботи посольств, тому я не можу розкривати це питання детальніше”, — додав він.

Також МЗС підтвердило інформацію фінському телерадіомовнику Yle. За словами Пекки Хаавісто, міністра закордонних справ, через інцидент країна не має планів закривати петербурзьке представництво чи московське посольство.

Президент Саулі Нііністе вважає заморожування рахунків з Росії надмірним заходом. За його словами, необхідно ретельно продумати, як на практиці буде забезпечена робота установ.

Глава МЗС вважає причинами замороження активів санкції, накладені на російські банківські операції, і обурення, яке вони викликають.