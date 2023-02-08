Про це повідомило Reuters.
“Побачимо, що він скаже. Він має позицію, і ви її почуєте завтра. Можливо, він і нам заспіває”, – сказав представник Росії в ООН Василь Небензя.
За умов анонімності один із дипломатів Ради Безпеки ООН заявив, що “раніше російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?”
Засідання Ради безпеки заплановано на 17:00 (за київським часом) 8 лютого.
“З урахуванням інформації, що вже починає просочуватися в ЗМІ, підтверджую, що Росія запросила як доповідача на засідання РБ ООН з перспектив мирного врегулювання української кризи в контексті зростання постачань західної зброї в цю країну британського активіста руху за мир і відомого рокмузиканта Роджера Уотерса”, – написав він.
Зазначимо, що гурт Pink Floyd допомогає Україні, зокрема зібрав 450 тисяч фунтів для фондів та ініціатив, які допомагають українцям. Також вони випустили благодійний мерч на підтримку України під назвою “Hey Hey Rise Up”.
- Засновник британського гурту Pink Floyd, 78-річний Роджер Уотерс дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, на яке з обуренням зреагували у Києві та вітально – у Москві. Виконавець вважає, що президент США Джо Байден “розпалює вогонь в Україні”, що є “величезним злочином”.
- Засновник британського гурту Pink Floyd, 78-річний Роджер Уотерс у відкритому листі до дружини президента Олени Зеленської висловив співчуття усім українським та “російським родинам, спустошеним страшною війною в Україні”. Зеленська відповіла на його відкритий лист.
- Польське місто Краків оголосило співзасновника Pink Floyd Роджера Уотерса персоною нон грата через його погляди на війну в Україні. Уотерс мав дати два концерти у Кракові наступного року, але нещодавно їх скасували через протести проти його приїзду.