Росія запросила виступити на засіданні Ради Безпеки ООН співзасновника британського рокгурту Pink Floyd Роджера Уотерса. РФ запропонувала включити музиканта до списку доповідачів на засіданні щодо війни в Україні.

Про це повідомило Reuters.

“Побачимо, що він скаже. Він має позицію, і ви її почуєте завтра. Можливо, він і нам заспіває”, – сказав представник Росії в ООН Василь Небензя.

За умов анонімності один із дипломатів Ради Безпеки ООН заявив, що “раніше російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?”

Засідання Ради безпеки заплановано на 17:00 (за київським часом) 8 лютого.

Запрошення підтвердив перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський у Telegram

“З урахуванням інформації, що вже починає просочуватися в ЗМІ, підтверджую, що Росія запросила як доповідача на засідання РБ ООН з перспектив мирного врегулювання української кризи в контексті зростання постачань західної зброї в цю країну британського активіста руху за мир і відомого рокмузиканта Роджера Уотерса”, – написав він.

Зазначимо, що гурт Pink Floyd допомогає Україні, зокрема зібрав 450 тисяч фунтів для фондів та ініціатив, які допомагають українцям. Також вони випустили благодійний мерч на підтримку України під назвою “Hey Hey Rise Up”.