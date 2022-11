Відповідний список опублікували у пресслужбі МЗС РФ.

Як заявили у російському відомстві, санкції стали відповіддю “на продовження практики запровадження режимом прем’єр-міністра Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентарів, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає небажаними”.

У відповідь Росія вирішила запровадити санкції проти ста канадців. У список потрапили високопосадовці, бізнесмени, “активісти численних пробандерівських організацій”, медіа- та фінансових структур, які, наголосили у МЗС РФ, “безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу”.

Серед політиків у списку опинились начальник Управління безпеки зв’язку Канади Каролін Ксав’є, член уряду і Палати громад Канади, колишній генпрокурор Пітер Маккей, колишній прем’єр провінції Квебек Жан Шаре.

Не оминули російські санкції і спонсорів Конгресу українців Канади – Ореста Джулинського і Ореста Проціва, а також засновників фонду Zaraska Юджина і Люби Цараски, засновника і членів ради директорів “Фонду сім’ї Мигаль”, представників Української кредитної спілки та “Канадсько-українського фонду”.

Окрім цього, у списку опинився онук Степана Бандери Стефан, актор Джим Керрі, акторка українського походження Кетрін Винник, письменниця Маргарет Етвуд.

Варто зауважити, що Джим Керрі та Маргарет Етвуд вже посміялись із того, що їм заборонили в’їзд на територію Росії.

Зокрема письменниця у своєму Twitter-акаунті пожартувала, що тепер їм з Джимом Керрі доведеться скасувати заплановану поїздку до Москви.

“Джим і я запланували повеселитися на вихідних у Москві. Думаю, натомість треба їхати до Києва”, — написала вона.

У відповідь Керрі наголосив, що у них завжди залишається можливість поїхати у Париж.

“Так, Маргарет Етвуд, боюся, трапилося найгірше. Нам заборонили в’їжджати до Росії… Але проблеми 100 канадців у цьому божевільному світі — це такі дрібниці! У нас завжди залишається Париж”, — відповів актор.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia🥱…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. 😢☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022