Росія запускає вже менше ракет за раз й збільшує інтервали між атаками – ГУР

Російська Федерація в меншій кількості запускає ракети за один обстріл, зокрема збільшивши інтервали між обстрілами.

Про це інформує Головне управління розвідки України з посиланням на заяву представника ГУР Міністерства оборони України Андрія Юсова.

За його словами, країна-терористка задіяла проти України “все, що може рухатися”, – запускала “шахеди” та била із зенітно-ракетних систем “С-300”.

“Ми бачимо, що, попри масований ракетний удар, інфраструктура України вистояла і вистоїть обов’язково”, – заявив представник ГУР МО України.

Також він зауважив, що ракетний потенціал ворога зменшується. Вони не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

Повітряна тривога в Україні лунала від 6-ої ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8 ранку росіяни почали запуск ракет по території України.

За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ українські захисники знищили 58 із 70 крилатих ракет.

Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та гелікоптер Мі-8.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ще один безпілотник – “Орлан-10” знищено у Київській області саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.