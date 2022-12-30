російсько-українська війна
16:58 На сьогодні основними проблемами в енергосистемі залишається дефіцит виробництва електроенергії – Міненергетики
16:38 Росія запускає вже менше ракет за раз й збільшує інтервали між атаками – ГУР
16:10 Україна отримала від Польщі чергову партію Starlink, яку передадуть у «Пункти незламності»
15:45 Гравці Прем’єр-ліги, на згадку про Пеле, під час матчу будуть з чорними пов’язками на руці
15:12 Понад 3000 українських воїнів перебувають у російському полоні, ще 15 000 вважаються зниклими безвісти
14:50 На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої, чоловік загинув
14:26 Через невдачі в Україні Путін все більше ізолюється від російських еліт – The Washington Post
14:07 Британська клініка помилково розіслала пацієнтам повідомлення з діагнозом «рак легенів» замість привітання з Різдвом
Партнерський матеріал
13:59 Новий рік вдома 2023
13:51 Це КДБістський притон, який схвалює і благословляє вбивство українців – Петро Порошенко про УПЦ МП
13:16 Від 27 грудня у відділеннях «Укрпошти» можна отримати відправлення без документів
12:46 У Польщі відкрили ще один центр оформлення документів для українців – МВС
12:37 Стівена Тайлера звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої у 1970-х роках
Партнерський матеріал
12:35 myMeest на сторожі ваших комфортних свят: зарядні станції та павербанки за доступною ціною
12:16 Під час вчорашньої ракетної атаки РФ було знищено 58 із 70 крилатих ракет
12:01 Донеччина: за добу окупанти завдали 29 ударів по області
11:30 Президенти Росії та Китаю поговорять по відеозв’язку, оскільки війна в Україні випробовує китайсько-російське партнерство – CNN
10:53 Польща запустила нову ділянку електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю
10:48 За час повномасштабної війни проти України Росія вчетверте змінила командувача Західного військового округу – британська розвідка
10:09 На Харківщині внаслідок обстрілів росіян загинуло троє осіб
10:07 Колаборантка з Херсона, яка перебувала у розшуку, добровільно здалася правосуддю
09:47 За минулу добу російські окупанти 81 раз обстріляли Херсонщину
09:35 16 із 16: сили ППО збили всі дрони-камікадзе, якими росіяни цієї ночі атакували Україну
09:20 Велика Британія передала Україні обладнання для пошуку та знешкодження російських бомб
09:11 США обдумують надання Україні БМП Bradley – Bloomberg
08:55 Вночі над Дніпропетровщиною збили п’ять ворожих дронів
08:41 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже 700 російських окупантів
08:16 Аналітики ISW пояснили, навіщо міноборони РФ заявило про «нескінченний запас Калібрів»
08:03 Вночі окупанти атакували Київщину безпілотниками: всі БПЛА було збито
07:39 30 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 30 грудня

Росія запускає вже менше ракет за раз й збільшує інтервали між атаками – ГУР

Російська Федерація в меншій кількості запускає ракети за один обстріл, зокрема збільшивши інтервали між обстрілами.

П’ятниця, 30 грудня 2022, 16:38
Підтримати

Про це інформує Головне управління розвідки України з посиланням на заяву представника ГУР Міністерства оборони України Андрія Юсова.

За його словами, країна-терористка задіяла проти України “все, що може рухатися”, – запускала “шахеди” та била із зенітно-ракетних систем “С-300”.

“Ми бачимо, що, попри масований ракетний удар, інфраструктура України вистояла і вистоїть обов’язково”, – заявив представник ГУР МО України.

Також він зауважив, що ракетний потенціал ворога зменшується. Вони не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

Повітряна тривога в Україні лунала від 6-ої ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8 ранку росіяни почали запуск ракет по території України.

За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ українські захисники знищили 58 із 70 крилатих ракет.

Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та гелікоптер Мі-8.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ще один безпілотник – “Орлан-10” знищено у Київській області саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

Теги: ГУР МО, Андрій Юсов, крилаті ракети, обстріли інфраструктури, повномасштабна війна, ракетні обстріли рф, російсько-українська війна - наслідки, українська розвідка

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook