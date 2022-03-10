Про це повідомляє американське видання CNN.
Високопоставлений чиновник міністерства оборони США зазначив, що російські війська орудують неподалік від Харкова та Миколаєва.
Проте ракети не запускалися по кордону України з Польщею. Також авіаційних ударів не було в західній частині України, додав Кірбі.
За минулу добу ворог дещо просунувся й наразі знаходиться недалеко від Харкова. Окупанти також дислокуються приблизно в 15 км на північ від Миколаєва. Значних зворушень у бік Києва чи Чернігова не було. Проте поблизу із Черніговом тривають “сильні бої” із загарбниками.
- Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, під час сьогоднішніх боїв під Києвом було знищено російського підполковника А. Захарова.
- Відомо, що внаслідок російських обстрілів у Маріуполі загинуло троє цивільних. Серед них дитина.
- Нещодавно окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Нагадаємо, що внаслідок блокади російськими окупантами в Маріуполі померла дитина. Причиною смерті стало зневоднення.
- Під час обстрілів села Слобожанське Харківської області загинуло 4 людини.