З початку вторгнення РФ випустила по теренах України 710 ракет. Майже всі ракети були випущені по східній частині країни.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Високопоставлений чиновник міністерства оборони США зазначив, що російські війська орудують неподалік від Харкова та Миколаєва.

“Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари відбуваються на схід від цієї лінії”, – сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Проте ракети не запускалися по кордону України з Польщею. Також авіаційних ударів не було в західній частині України, додав Кірбі.

За минулу добу ворог дещо просунувся й наразі знаходиться недалеко від Харкова. Окупанти також дислокуються приблизно в 15 км на північ від Миколаєва. Значних зворушень у бік Києва чи Чернігова не було. Проте поблизу із Черніговом тривають “сильні бої” із загарбниками.