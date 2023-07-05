Адмірал та начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що бойові можливості Росії скоротилися вдвічі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А також додав, що Росія зараз “настільки слабка”, що більше не може вести власний військовий контрнаступ.

Джерело: Insider

“Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії”, – сказав Радакін. “Минулого року вони випустили 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку можуть виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вони втратили 2500 танків і в кращому випадку можуть виробляти 200 [нових] танків на рік”.

Радакін пояснив, що стратегія України “розтягуватися і завдавати удару” поступово підриває оборону Росії. Він визнав, що російські міни, а також недостатня протиповітряна оборона України та відсутність певного обладнання, яке Україна просила, обтяжують операції.

“Питання в тому, як взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України?”- зазначив він.

Засекречена військова оцінка США свідчить про те, що з лютого 2022 року було вбито 43 000 російських солдатів і ще 180 000 поранено.

Коли Росія вторглася минулого року, за оцінками, вона мала понад 400 000 контрактників.

Експерти кажуть, що втрати завдали величезних збитків, зокрема елітній російській піхоті та танковим бойовим бригадам.