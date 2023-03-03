Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

“Всього близько 10 різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти. Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна”, – розповів представник воєнної розвідки України.

Також він додав, що співпраця з Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. Зокрема, закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій.

Крім того, за даними британської розвідки, через міжнародні санкції та технологічні обмеження Росія, ймовірно, не може виробляти нове високотехнологічне озброєння в достатніх масштабах й використовувати його під час ведення бойових дій в Україні.

У Міноборони Великої Британії розповіли, що попри повномасштабну війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на міжнародних виставках озброєнь.

Відтак, на виставці, що нещодавно відбулася, РФ продемонструвала комплекс активного захисту (КАЗ) “Арена-E” для танків.

“У рекламних матеріалах зазначено, що він “перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібен “Арена-E”, – розповіли у Міноборони Великої Британії.

Зокрема, у британській розвідці зауважили, що жодних доказів використання систем “Арена-Е” на російській техніці в Україні, де вона втратила понад 5 000 бронемашин, немає.

На думку британських розвідників, це, ймовірно, пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах й ця проблема загострюється під впливом міжнародних санкцій.