За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія намагається дестабілізувати ситуації в Україні за допомогою залякувань війною та кібератаками.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Кулеба вважає, що нині Росія застосовує свій перший план — дестабілізацію України без застосування воєнних дій. Москва залякує людей дискусіями про війну. Водночас кількість російських військ постійно зростає.

Нині їхня ціль створити паніку Змусити нас піти на поступки. Вони також застосовують кібератаки та економічні заходи, щоб ослабити Україну. Ми не можемо дозволити Росії, і далі це робити”, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Данії. Він зазначив, що основна місія візиту — безпекова. Країна надасть Україні кошти для стабілізації та проведення реформ.

Майбутнє для всієї Європи нині вирішується в Україні. Ми будемо себе захищати. Ми не дамо Путіну здійснити заплановане. Друга важлива річ про яку ми говорили — це підготовка економічних санкцій проти Росії. Якщо Путін розумітиме що наслідки можуть бути серйозні – це буде для нас ще однією перевагою”, — зауважив Кулеба.

Він зауважив, що Москва постійно атакує не тільки Україну, але й західні країни. За його словами Україна хоче вирішити усе дипломатично, стримуючи агресію санкціями.