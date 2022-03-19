Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в американському уряді.
Запуски, ймовірно, мали на меті випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості.
Раніше у Міністерстві оборони Росії заявили, що запустили гіперзвукові ракети “Кинджал” по військовому складу боєприпасів на заході України, знищивши споруду в українському селі Делятин. Однак поки що CNN не може підтвердити цю інформацію.
Гіперзвукову зброю важко виявити, що є проблемою для систем протиракетної оборони. Гіперзвукові ракети можуть рухатися на значно нижчій траєкторії, ніж балістичні, а також можуть маневрувати та ухилятися від систем ППО.
- Нагадаємо, що Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.
- Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України опублікували список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирному населенню нашої держави.
- Водночас згідно з оцінкою військової розвідки Великої Британії, російські сили “намагаються проводити наступальні операції” через “постійний опір України”, з яким вони зіткнулися після їх неспровокованого вторгнення.
- Зокрема держава-окупант Росія готує два варіанти ядерного шантажу. В обох випадках Росія має намір звинуватити в усьому Україну.