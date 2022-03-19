Минулого тижня Росія запустила гіперзвукові ракети проти України. Це стало першим відомим застосуванням таких ракет у бою. За словами джерел американської телерадіокомпанії CNN, США вдалося відстежувати запуски наживо.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в американському уряді.

Запуски, ймовірно, мали на меті випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості.

Раніше у Міністерстві оборони Росії заявили, що запустили гіперзвукові ракети “Кинджал” по військовому складу боєприпасів на заході України, знищивши споруду в українському селі Делятин. Однак поки що CNN не може підтвердити цю інформацію.

Гіперзвукову зброю важко виявити, що є проблемою для систем протиракетної оборони. Гіперзвукові ракети можуть рухатися на значно нижчій траєкторії, ніж балістичні, а також можуть маневрувати та ухилятися від систем ППО.