Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що до Росії окупанти примусово депортували близько 1,6 мільйона українців. У числі передбачені громадяни, які зникли або яких затримали.

Про це повідомив Блінкен в Twitter.

Держсекретар США сказав, що РФ повинна негайно припинити “фільтрації”. Крім того, окупанти депортували близько 260 тисяч дітей.

“Росія повинна негайно припинити свої систематичні операції “фільтрації” в Україні, в результаті яких, як повідомляється, зникли, затримали або примусово депортували з домівок близько 1,6 мільйона невинних українців”, — зазначив Ентоні Блінкен.

Заступник голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан додала, що Сполучені Штати виявили не менше 18 фільтраційних таборів. Вони знаходяться по обидва боки українсько-російського кордону, передало видання The New York Times

Кортні Остріан припустила, що скоріш за все “фільтраційні табори” підготували ще до вторгнення в Україну. Вони розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та РФ. У людей забирали документи та спонукали подати заявку на отримання громадянства Росії.

Люди, які виїхали з РФ після “фільтрації”, повідомляли про допити, побиття, тортури і зникнення людей. Окупанти вишикують тих, хто пов’язаний з ЗСУ. Після таборів українців направляли до міст по всій Росії. Часто їх депортують до віддалених регіонів — поблизу Китаю чи Японії.

Заступник голови місії США при ОБСЄ назвала подібне явище “сталінським процесом”. Кремль використовує масові депортації та депопуляції, щоб підпорядкувати та контролювати людей.