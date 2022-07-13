Про це повідомив Блінкен в Twitter.
Держсекретар США сказав, що РФ повинна негайно припинити “фільтрації”. Крім того, окупанти депортували близько 260 тисяч дітей.
“Росія повинна негайно припинити свої систематичні операції “фільтрації” в Україні, в результаті яких, як повідомляється, зникли, затримали або примусово депортували з домівок близько 1,6 мільйона невинних українців”, — зазначив Ентоні Блінкен.
Заступник голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан додала, що Сполучені Штати виявили не менше 18 фільтраційних таборів. Вони знаходяться по обидва боки українсько-російського кордону, передало видання The New York Times
Кортні Остріан припустила, що скоріш за все “фільтраційні табори” підготували ще до вторгнення в Україну. Вони розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та РФ. У людей забирали документи та спонукали подати заявку на отримання громадянства Росії.
Люди, які виїхали з РФ після “фільтрації”, повідомляли про допити, побиття, тортури і зникнення людей. Окупанти вишикують тих, хто пов’язаний з ЗСУ. Після таборів українців направляли до міст по всій Росії. Часто їх депортують до віддалених регіонів — поблизу Китаю чи Японії.
Заступник голови місії США при ОБСЄ назвала подібне явище “сталінським процесом”. Кремль використовує масові депортації та депопуляції, щоб підпорядкувати та контролювати людей.
- Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про те, що російські армійці тероризують мирних українців у нещодавно захопленому Лисичанську. Зокрема окупанти катують, б’ють та вивозять у фільтраційні табори цивільних мешканців.