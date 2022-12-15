До масованих ракетних ударів Росії по українському енергетичному сектору Київ очікував, що наступного року для покриття основних витрат знадобиться щонайменше 55 мільярдів доларів іноземної допомоги. Москва руйнує економіку України, щоб зменшити підтримку з боку США та союзників.

Про це повідомило The Washington Post.

За два місяці масованих ударів Росія завдала суттєвих руйнувань критично важливій інфраструктурі України. Окупанти “прорвали діру в попередніх економічних прогнозах”. Деякі чиновники вважають, що Україні може знадобитися ще 2 мільярди доларів на місяць, поки політичні лідери почали намагатися підготувати західних прихильників до таких найгірших сценаріїв.

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко наголошував, що Україні знадобиться “більше фінансової допомоги, і Путін робить це, щоб зруйнувати єдність між союзниками”.

Під час закритої зустрічі в Національному банку України, біля штаб-квартири якого зараз є військовий контрольно-пропускний пункт, розмірковували про те, що може статися, якщо напади Росії посиляться. Зокрема громадяни можуть почати виїжджати з країни, забираючи з собою гроші, потенційно обвалюючи національну валюту, коли обмінюють її євро чи долари.

У сценарії кризи платіжного балансу уряд може залишитися без міжнародних резервів для оплати важливого імпорту та не в змозі виконати свої зовнішні боргові зобов’язання. Анонімна особа, яка знайома зі звітом банкірів, припускала, що економіка України може скоротитися на 5%, а прем’єр-міністр України Денис Шмигаль озвучував число у 9%. Це скорочення може відбутися на додаток до 33% цього року.

Схоже Путін намагається зробити допомогу настільки дорогою, що прихильники Києва стали відмовлятися від неї. До першого масованого ракетного удару 10 жовтня українські чиновники були оптимістично налаштовані, що західна фінансова підтримка дозволить їм закрити більшу частину, якщо не весь, величезний бюджетний дефіцит у 2023 році.

Через те, що деяка допомога надходила повільно — Київ був змушений друкувати гроші та девальвувати свою валюту. Спроба забезпечити конкурентоспроможність своєї економіки призвело до сплеску інфляції понад 20%. ЄС і США спільно пообіцяли надіслати Україні понад 30 мільярдів доларів наступного року, але поки це не було затверджено. Підтримка призначена лише для того, щоб утримувати країну на плаву день у день.

“Вторгнення Росії знищило лікарні, порти, поля, мости та інші частини критичної інфраструктури країни. Експорт сільськогосподарської продукції скоротився, попри міжнародну угоду про збереження деяких постачань зерна. Величезні масиви української промисловості зараз знаходяться на окупованій території. Близько третини лісів країни знищено”, — наголосили у повідомленні.

Київ та союзники стикаються з тим, що ключові стовпи економіки, як видобуток вугілля, промислове виробництво, інформаційні технології, не можуть функціонувати без світла чи інтернету. Через це у країні може збільшитися рівень безробіття.

“У разі повного відключення світла на більш тривалий період нам обов’язково знадобиться отримати більше ресурсів, щоб уникнути гуманітарної катастрофи”, — сказав в інтерв’ю Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ.

Кремль, мабуть, досягає більших успіхів в атаках на економіку, ніж на лінії фронту.