Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Вранці пролунало кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. На місце подій слідують рятувальні служби.
Очевидці повідомляють про стовп диму, який піднявся після “прильотів”. Відомо, що одна з ракет у Києві впала в районі пам’ятника Грушевському на вул. Володимирській.
Як інформує місцеве видання “Великий Київ”, у Києві є жертви серед мирних. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини, що мирно їхали.
- Вночі 10 жовтня РФ скоїла черговий напад на мирне Запоріжжя – одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок, зруйнувавши під’їзд, на місці трагедії виникла пожежа. Відомо принаймні про одного загиблого, на місці продовжують розбирати завали.
- 9 жовтня вночі РФ скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.