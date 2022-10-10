Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вранці пролунало кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. На місце подій слідують рятувальні служби.

Очевидці повідомляють про стовп диму, який піднявся після “прильотів”. Відомо, що одна з ракет у Києві впала в районі пам’ятника Грушевському на вул. Володимирській.

Як інформує місцеве видання “Великий Київ”, у Києві є жертви серед мирних. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини, що мирно їхали.