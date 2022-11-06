Про це повідомила Рахункова Палата у Facebook.

За словами екологів, ця “шалена сума не відображає реальної картини”. Щодня трапляються лісові пожежі, а від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини.

“З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік”, — пояснили у повідомленні.

На сьогодні через росіян вже постраждало 3 млн га лісів в Україні. Це число є майже третиною лісового фонду нашої держави. Деякі з них вже втрачено назавжди.

“Росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років”, — зазначила Рахункова Палата.

Війна загрожує не тільки довкіллю України. Росіяни також спричинили низку проблем для навколишнього середовища в Європі та в перспективі загрожує ще більшими. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС.