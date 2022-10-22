З 10 жовтня Росія вразила близько 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури України. Окупанти завдали збитки на мільярди доларів.

Про це повідомило Reuters.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, росіяни спрямовували атаки для знищення енергетичної системи України, чого вони не досягли.

“Це досить велика потужність. Можу вам сказати, що це… мінімум половина потужностей теплової генерації, навіть більше”, – сказав він щодо питання про масштаби збитків.

Цього тижня окупанти атакували низку теплових станцій. Внаслідок ударів Україна втратила 4000 МВт генеруючих потужностей.

Росія використовує ракети та безпілотники, щоб завдати ударів по Києву, іншим великим містам та енергетичній інфраструктурі.

“Ми бачимо, що вони цілили по ряду нових (об’єктів, – ред.), але також вони обстрілювали (об’єкти – ред.), які вже були обстріляні раніше, щоб повністю їх знищити”, – сказав Галущенко.

За його словами, розв’язанням проблеми кризи може бути імпорт електроенергії. Деякі трейдери вже почали переговори з постачальниками.