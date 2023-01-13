Про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту України з посиланням на слова заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного.

Він розповів про стан спортивної інфраструктури в Україні, дії уряду щодо відновлення зруйнованого та визначення об’єктів, які в першу чергу відбудують після перемоги України. Також Матвій Бідний обговорив питання діяльності державних підприємств спортивного спрямування, які через воєнні дії не можуть працювати у звичному режимі та потребують дотацій від держави.

За його словами, Мінмолодьспорту підтримує спортивні арени, які через широкомасштабну війну не можуть заробляти самостійно і майже всі працюють як гуманітарні хаби. Зокрема, 9 мільйонів гривень виділено на оплату комунальних послуг стадіону “Арена Львів”.

У відомстві зазначили, що збирати кошти на відновлення пошкоджених та зруйнованих спортивних об’єктів допомагають і відомі спортсмени.

Відтак, наприклад, офіційним амбасадором Олімпійського навчально-спортивного центру “Чернігів” став футболіст Андрій Ярмоленко. Він пообіцяв бути посередником між керівництвом центру та європейськими футбольними клубами задля пошуку коштів для відновлення спортивного комплексу. Свою допомогу пропонує й ФК “Боруссія Дортмунд”.

Зазначимо, що 12 січня, в Україні стартував перший масштабний проєкт з відновлення пошкодженого житла, в межах якого першими відремонтують 18 будинків у Київській області.

Завдяки цьому проєкту, майже 4 тисячі мешканців зможуть повернутися до своїх домівок вже до кінця 2023 року. Завдяки ініціативі президента Зеленського на платформі UNITED24 зібрано більшу частину суми, необхідної для відновлення. Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.

За даними Мінцифри, загальна сума, необхідна для відновлення будинків — 719 мільйонів гривень. Завдяки донорам UNITED24 зі 110 країн вже зібрано понад 504 мільйони гривень. Також відновлення будинків буде частково реалізовуватися завдяки державному бюджету та внескам мешканців.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим оглянули один з будинків в Ірпені на вулиці Київській, а також міський стадіон “Чемпіон”. На стадіоні їх зустрів легендарний український футболіст та амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко. Саме він взяв на себе відновлення “Чемпіона”, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

Раніше, восени 2022 року, легендарний футболіст відкрив краудфандинг на відновлення стадіону “Чемпіон” в Ірпені, зруйнованого російськими снарядами. Амбасадор вже залучив до збору футбольний клуб “Мілан”, який виділив 150 000 євро, та клуб “Шахтар”, який виділив 100 000 євро. У лютому в Мілані відбудеться благодійний вечір під патронатом бренду Armani, головна мета якого – зібрати кошти на відновлення стадіону.